Первый белорусский препарат для терапии ВИЧ планируют выпускать под Логойском 6 4.09.2026, 9:55

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Исследования проводились на здоровых добровольцах.

Уже в текущем году планируется запуск производства первого белорусского препарата для терапии ВИЧ-инфекции — «Долутегравир-АМ». Об этом госизданию «Мінская праўда» рассказала директор ООО «АмантисМед» в Логойске Елена Серкова.

«АмантисМед» в этом году планирует выпуск первого белорусского препарата для терапии ВИЧ-инфекции — «Долутегравир-АМ».

«Лекарство успешно прошло испытания на идентичность оригинальному препарату», — рассказала директор фармпредприятия.

Исследования проводились на здоровых добровольцах на базе сертифицированных клинических центров по протоколу, утвержденному Минздравом. Статистически доказано, что скорость и степень всасывания исследуемого дженерика не отличается от параметров оригинального препарата.

Также недавно «АмантисМед» зарегистрировал еще два новых препарата: для лечения заболеваний горла и полости рта и для лечения сахарного диабета.

Всего на сегодня компания выпускает более 70 лекарств разных дозировок и фасовок.

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