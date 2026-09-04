Украинские партизаны проникли на стратегическое предприятие в Крыму 4.09.2026, 8:58

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Полученная информация может быть использована для дальнейшей работы сил обороны Украины.

В оккупированном Симферополе партизанское движение «АТЕШ» заявило о проникновении своих агентов на стратегическое предприятие «Фиолент». По утверждению движения, его представителям удалось собрать информацию о работе завода и его связях с российским ВПК.

Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.

Теперь партизаны планируют установить больше деталей о продукции предприятия и его поставках. В движении заявили, что после оккупации украинское предприятие было превращено в один из важных объектов российского ВПК в Крыму.

Фото: проходная завода "Фиолент" (движение "АТЕШ")

По утверждению «АТЕШ», там якобы производят системы корабельной автоматики для ракетных кораблей, электронику для военной авиации и компонентов для бронетехники.

В «АТЕШ» заявили, что в ближайшее время агенты движения планируют установить полную номенклатуру компонентов, которые могут производиться для российского ВПК. Также партизаны намерены выяснить схемы закупки сырья и установить цепи поставки, связанные с предприятием.

По данным движения, полученная информация может быть использована для дальнейшей работы сил обороны Украины.

Движение "АТЕШ" теперь имеет доступ к стратегическому заводу окупантов в Крыму (фото: движение "АТЕШ")

Что известно о «Фиоленте»

Завод «Фиолент» расположен в Симферополе. До оккупации Крыма Россией в 2014 году это было украинское машиностроительное предприятие, специализировавшееся, в частности, на производстве электроинструмента. После оккупации предприятие было захвачено российской оккупационной администрацией.

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