Сикорский призвал выслать из Евросоюза 40% российских дипломатов

Сикорский призвал выслать из Евросоюза 40% российских дипломатов7
- 4.09.2026, 8:28
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Франция готова поддержать инициативу главы МИД Польши.
Примерно 40% российских дипломатов в Евросоюзе являются сотрудниками российских спецслужб, поэтому их нужно выслать. С таким призывом выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Politico.
Сикорский отметил, что Москва уже давно ведет гибридную войну против Европы, и недавние события в аэропорту немецкого города Лейпцига это еще раз подтвердили.
Он уверен, что Россия пытается разрушить Евросоюз изнутри и с этой целью начала гибридную войну. Польский министр считает, что около 40% российских дипломатов из 2 тысяч, которые сейчас работают в Европе, являются сотрудниками спецслужб РФ. Они работают под дипломатическим прикрытием и свободно передвигаются.
В связи с этим Сикорский призвал выслать всех российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.
Кроме того, глава МИД Польши считает необходимым ввести ограничение свободы передвижения российских дипломатов, ограничить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, ввести обязательные биометрические пропуска для россиян, которые въезжают в ЕС.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать инициативу Сикорского, «если того потребуют обстоятельства». Он тоже выразил обеспокоенность усилением гибридных атак российских спецслужб в Европе.