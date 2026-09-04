Дроны долетели до Башкортостана: в Стерлитамаке горит нефтехимический завод 4 4.09.2026, 7:57

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Продукция предприятия имеет решающее значение для российского ВПК.

Утром 4 сентября в российском Башкортостане раздались взрывы . После них в Стерлитамаке вспыхнул пожар.

Сообщается о поражении Стерлитамакского нефтехимического завода. Кадры с места событий собрал Telegram- канал Exilenova+.

Об атаке на Стерлитамак в Башкортостане (РФ) в Exilenova+ сообщили около 6 часов утра по минскому времени.

Над городом поднялся черный дым.

«Местные жители сообщают, что горит Стерлитамакский нефтехимический завод», – уточнили там через несколько минут.

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (АО «СНХЗ») специализируется на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина.

Продукция предприятия имеет решающее значение для стабилизации топлива, пластмасс, каучуков и обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

С января 2023 года СНХЗ входит в группу компаний «Росхим», управляющую организацию группы крупных химический предприятий России, объединенных в производственные кооперации и входящих в нефтехимический, содовый, хлорно-щелочной, титановый и агрохимический кластеры. Председателем совета директоров этой группы является Игорь Ротенберг, сын ближайшего друга и соратника российского диктатора Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

Завод ранее был атакован. В ноябре 2025 года и в апреле 2026-го его атаковали украинские дроны: фиксировались пожары и разрушения в цехах предприятия.

Тем временем Telegram- канал Supernova+ утверждал, что под ударом оказалось другое предприятие, расположенное в этом же городе.

«Атакован ФКП «Авангард». Основное направление – производство взрывчатых веществ, боеприпасов и специализированной тары в рамках государственного оборонного заказа», – отмечалось в сообщении.

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