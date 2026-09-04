Дроны массированно атаковали Сочи: горят установки ПВО, нефтебаза и АЗС 6 4.09.2026, 7:37

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В российском курортном городе несколько очагов крупных пожаров.

Российский курортный город Сочи в Краснодарском крае на протяжении всей ночи подвергался атакам беспилотников. В сети сообщают о ряде попаданий и возгораниях в городе, сообщает «Фокус».

В Сочи дроны, по предварительным данным, поразили установки противовоздушной обороны россиян, крупную нефтебазу и автозаправочную станцию (АЗС). Об этом сообщили OSINT-аналитики со ссылкой на данные очевидцев.

Атака на город началась примерно в 00:30: мэр Сочи Андрей Прошунин предупреждал об угрозе применения беспилотников в городе. В течение следующих нескольких часов, по крайней мере до 05:00, в Сочи продолжали раздаваться взрывы и активно действовала противовоздушная оборона.

Сначала OSINT-аналитики сообщили около 02:00 о взрывах и вторичной детонации в Сочи. По предположениям мониторинговых каналов, под ударом могла оказаться российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия «С-400». Однако официальных подтверждений пока нет.

Через некоторое время аналитики сообщили, что в Сочи наблюдается еще несколько очагов возгораний. Как утверждают мониторинговые каналы со ссылкой на очевидцев, дроны также поразили крупную нефтебазу компании «Лукойл», которая уже подвергалась нападению около года назад. На месте вспыхнул сильный пожар.

Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края подтвердили нападение на нефтебазу в Сочи. Российские СМИ сообщают, что пожар на территории объекта вспыхнул в результате «массированной атаки дронов» на город. Утверждается, что по состоянию на 05:00 пожар якобы уже удалось ликвидировать, хотя очевидцы пишут об обратном.

Кроме того, по данным OSINT-каналов, в Сочи этой ночью горела одна из местных АЗС. Туда якобы попали обломки беспилотника, что и стало причиной возгорания.

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