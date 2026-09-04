Удар по тылу РФ на 1500 км: в Германии строят 5 тысяч дронов для Украины 4.09.2026, 8:16

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Первые аппараты уже изготовлены.

В Мюнхене запущено массовое производство более 5 тыс. дальнобойных ударных БПЛА для Украины. Первые аппараты уже созданы. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Совместное предприятие немецко-американской оборонной компании Auterion и украинской Airlogix было создано в феврале этого года. В ближайшее время планируется запуск еще одной производственной площадки в восточной части Германии.

Заказ общей стоимостью в 300 млн евро поступил от правительства Германии. Выполнить его планируют к середине 2027 года.

В рамках данного заказа будут производиться две модели БПЛА. Одна из них имеет среднюю дальность полета, вторая способна преодолевать до 1500 км.

Auterion отвечает за программное обеспечение и систему управления беспилотниками, а Airlogix производит сами аппараты. Дроны предназначены для ударов по тыловым объектам РФ.

Особенность БПЛА — это внедренная технология искусственного интеллекта. С ее помощью беспилотник сможет продолжать движение к цели, несмотря на активную работу вражеской РЭБ.

«Уже в этом году мы поставим проверенные и надежные системы по цене и с такой скоростью производства, которые действительно позволят создавать большие запасы для сдерживания», — сказал он.

Глава Airlogix Виталий Колесниченко отметил важность такого сотрудничества.

«Это партнерство объединяет то, чего ни одна из компаний не смогла бы добиться самостоятельно: наши проверенные в боях БПЛА, автономное программное обеспечение Auterion и промышленные возможности Германии», — заявил Колесниченко.

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