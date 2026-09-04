Неужели Путин замышляет что-то безумное? 14 4.09.2026, 10:26

23,656

Следим за Сувалкским коридором.

Россия может попытаться устроить провокацию в странах Балтии или на территории других государств НАТО, чтобы проверить готовность Альянса к коллективной обороне. Об этом пишет британский эксперт и бывший депутат Палаты общин от Консервативной партии Боб Сили для Conservative (перевод — сайт Charter97.org).

Речь может идти не о полноценном вторжении, а о гибридной операции с участием российских спецслужб и военных подразделений. Ее главной целью станет раскол между союзниками и попытка поставить под сомнение действие пятой статьи НАТО.

«Это, скорее всего, будет в первую очередь политическая война с применением насилия, а не военная операция как таковая», — пишет Сили.

Одним из возможных направлений эксперт считает район Сувалкского коридора между Беларусью и Калининградской областью. В случае кризиса Москва могла бы попытаться создать ситуацию, в которой США и европейские страны будут спорить о необходимости военного ответа, а союзники начнут опасаться прямой войны с Россией.

Сили также допускает провокацию с использованием беспилотников, которую Москва могла бы выдать за украинскую атаку. Такой сценарий, по его мнению, позволил бы Кремлю нанести ограниченный удар по территории НАТО и одновременно создать повод для дальнейшей эскалации.

Отдельную угрозу эксперт видит для Великобритании. Среди возможных целей он называет диверсии, убийства, промышленные объекты и подводные интернет-кабели.

При этом Россия продолжает испытывать серьезные проблемы на фронте. Сили считает, что Москва может попытаться компенсировать медленное продвижение новой мобилизацией и массированными ракетными ударами.

Особенно опасным он называет возможное наступление через Беларусь в направлении Киева. «Судя по всему, планы уже разрабатываются», — утверждает эксперт.

По его прогнозу, ближайшие месяцы могут принести Украине усиление российских атак, а Европе — новые попытки Кремля проверить пределы готовности Запада противостоять Москве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com