В Беларуси пошли грибы, которые многие считают самыми вкусными 5 3.09.2026, 22:07

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иллюстративное фото

Видео.

Осень едва успела вступить в свои права, а у белорусских грибников уже появился новый повод хвататься за корзинки.

Первые осенние грибы вовсю показываются в лесах. Причем среди них замечены и настоящие любимчики тихих охотников – те самые, которые по вкусовым качествам ставят выше даже боровиков.

Целой корзиной такого лесного деликатеса похвасталась в TikTok жительница Жабинковского района. Как рассказала женщина, за грибами она отправилась 1 сентября.

«Поехала сегодня проверять маслятки, а оказалось, что уже появились и рыжики. И вот такая рыже-желтенькая корзинка у меня сегодня получилась. Неплохо начинается осенний сезон», – резюмировала счастливица.

В комментариях столь ранним рыжикам удивились, ведь массово эти грибы обычно идут ближе к середине сентября.

«Поздравляю, вчера ходила в Бресте – не было», – написала одна из пользовательниц.

«Как....ну как...? Уже и рыжики?!! Странно все в природе происходит», – эмоционально отреагировала другая.

А некоторые просто порадовались за автора видео. Рыжики в комментариях без лишних раздумий записали в «лучшие грибы».

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