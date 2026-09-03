В Беларуси пошли грибы, которые многие считают самыми вкусными

В Беларуси пошли грибы, которые многие считают самыми вкусными5
- 3.09.2026, 22:07
- 9,886
Видео.
Осень едва успела вступить в свои права, а у белорусских грибников уже появился новый повод хвататься за корзинки.
Первые осенние грибы вовсю показываются в лесах. Причем среди них замечены и настоящие любимчики тихих охотников – те самые, которые по вкусовым качествам ставят выше даже боровиков.
Целой корзиной такого лесного деликатеса похвасталась в TikTok жительница Жабинковского района. Как рассказала женщина, за грибами она отправилась 1 сентября.
@nadezhda_khilchuk #грибы2026 #грибанутаяя #жабинковскийрайон #брестскаяобласть🇧🇾 ♬ оригинальный звук - ГРИБАНУТАЯ
«Поехала сегодня проверять маслятки, а оказалось, что уже появились и рыжики. И вот такая рыже-желтенькая корзинка у меня сегодня получилась. Неплохо начинается осенний сезон», – резюмировала счастливица.
В комментариях столь ранним рыжикам удивились, ведь массово эти грибы обычно идут ближе к середине сентября.
«Поздравляю, вчера ходила в Бресте – не было», – написала одна из пользовательниц.
«Как....ну как...? Уже и рыжики?!! Странно все в природе происходит», – эмоционально отреагировала другая.
А некоторые просто порадовались за автора видео. Рыжики в комментариях без лишних раздумий записали в «лучшие грибы».