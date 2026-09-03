В Канаде выпустят новые вертикальные доллары из полимера

В Канаде выпустят новые вертикальные доллары из полимера2
- 3.09.2026, 21:40
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Фотофакт.
Банк Канады 3 сентября представил новую банкноту номиналом 20 канадских долларов. Вместо портрета умершей в 2022 году королевы Елизаветы II на ней появился ее сын. При этом привычные для канадцев горизонтальные 20 долларов пока никуда не исчезнут. Узнали, когда новая купюра появится в обращении.
Официальную презентацию провели в Оттаве. О выпуске новой вертикальной банкноты сообщил Банк Канады. Церемония с участием главы Банка Канады Тиффа Маклема также транслировалась канадским парламентским телеканалом CPAC.
Главное изменение – лицевая сторона. Портрет Елизаветы II, находившийся на нынешней 20-долларовой банкноте, сменило изображение короля Карла III.
Сама купюра стала вертикальной, но сохранила традиционный для канадских 20 долларов зеленый цвет. Ее делают не из обычной бумаги, а из полимера – прочного пластикового материала, который Канада использует для современных банкнот.
На обратной стороне остается Канадский национальный мемориал Вими во Франции. Памятник посвящен канадцам, погибшим во время Первой мировой войны. Подробности о дизайне Банк Канады публикует на странице новой 20-долларовой банкноты.
Несмотря на презентацию, расплатиться новой купюрой прямо сейчас нельзя. Банк Канады рассчитывает выпустить ее в обращение в начале 2027 года.
До этого времени действующая зеленая банкнота с Елизаветой II будет находиться в обращении. То есть канадцам не придется срочно менять старые 20-долларовые купюры на новые.
Для Канады вертикальные деньги уже не новинка. В 2018 году в стране появилась вертикальная банкнота в 10 долларов с портретом Виолы Десмонд – канадской предпринимательницы и активистки, выступавшей против расовой дискриминации. Это была первая вертикальная банкнота Банка Канады. Ее ввели в обращение 19 ноября 2018 года.
Новые 20 долларов получат и усиленную защиту от подделок. Банк Канады ранее рассказывал, что в одной защитной детали впервые соединит две технологии: трехмерный эффект и изображение, которое меняется при движении или наклоне банкноты. Об этом говорил глава Банка Канады Тифф Маклем.
Канадский доллар обозначается CAD и делится на 100 центов. Сегодня Банк Канады выпускает банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Исключительное право выпускать канадские банкноты центробанк получил в 1934 году, а первую собственную серию денег выпустил 11 марта 1935-го.
Нынешнюю полимерную 20-долларовую банкноту с Елизаветой II представили в 2012 году. На ее оборотной стороне уже тогда находился мемориал Вими.