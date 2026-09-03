Раб Понтия Пилата раскрыл тайну знаменитой печати 3 3.09.2026, 21:20

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Медную печать обнаружили в 1968 году при раскопках дворца-крепости Иродион.

Кэтрин Бонешо, доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, выдвинула новую гипотезу о происхождении знаменитого «кольца Пилата». Найденное в 1960-х годах в крепости Иродион медное украшение с надписью «ΠΙΛΑΤΟ», по мнению исследовательницы, принадлежало не римскому префекту Понтию Пилату, а его подчиненному-рабу. Об этом сообщает издание La Brújula Verde.

Ученая доказала, что загадочная надпись на артефакте является транслитерацией латинского дательного падежа «PILATO» на греческий алфавит. Эта фраза переводится как «для Понтия Пилата» или «принадлежащее Понтию Пилату». Кольцо изготовлено из дешевого медного сплава, а неровная гравировка указывает на то, что оно служило повседневной печатью для бюрократических нужд. Бонешо отмечает, что такой предмет не мог носить богатый римский чиновник: скорее всего, им пользовался местный бесправный работник для клеймения документов, товаров и корреспонденции, направлявшейся в администрацию префекта.

Кольцо было обнаружено в 1968 году при раскопках дворца-крепости Иродион, расположенного в 14 км от Иерусалима. Долгое время артефакт оставался незамеченным, пока в 2018 году его не очистили от окислов и не обнаружили на нем греческие буквы. Первооткрыватели предположили, что надпись является сокращением от родительного падежа имени Пилата, но возникли сомнения из-за необычной буквы «о» на конце. Кэтрин Бонешо объяснила это влияние латыни на местный греческий язык: малограмотные писцы в Иудее часто использовали греческие буквы для записи латинских слов, чтобы они были понятны местному населению.

Понтий Пилат был римским префектом Иудеи в I веке нашей эры, вошедшим в историю благодаря новозаветным текстам. В те времена Иродион служил важным административным центром, где собирали налоги и велись хозяйственные записи. Использование рабского труда для черновой бюрократической работы было обычной практикой в Римской империи. Исследование американской исследовательницы позволяет взглянуть на повседневную жизнь римской провинции и проливает свет на неимущих работников, чей труд обеспечивал функционирование имперской машины, но оставался незамеченным в исторических хрониках.

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