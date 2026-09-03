Зеленский: Россия сожгла завод «Кока-Колы» 11 3.09.2026, 20:59

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Это четкий сигнал Америке.

Российские оккупанты сегодня, 3 сентября, атаковали дронами завод «Кока-Колы» в Киевской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Россия использует свое оружие для террора мирных жителей. Враг пытается истощить гражданскую жизнь и ударить по экономике.

«Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу «Кока-Колы». Уже «Кока-Кола» у них такой враг, что они сжигают его «Шахедами». Четкий российский сигнал Америке», - отметил Зеленский.

Также он обратил внимание, что в РФ не могли не знать, что наносят удар по американскому предприятию.

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