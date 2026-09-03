Зеленский намекнул на возмездие генералу, командовавшему обстрелом «Охматдета» 7 3.09.2026, 21:54

6,428

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Украина не оставляет зло безнаказанным.

Украина найдет каждого военного преступника, атаковавшего ракетами и дронами мирное население. Тем более, если речь идет о покушении на жизнь детей.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент завуалированно заявил, что Украина достала российского генерала, командовавшего ударом по «Охматдету» в Киеве 8 июля 2024 года.

«Где бы ни скрывались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта - подтверждение на территории Саратовского региона», - сказал он.

Ранее Charter97.org писало, что в Саратовской области РФ неизвестный на мотоцикле дважды выстрелил в российского генерал-майора Николая Варпаховича. Военный получил ранения лица и тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным СБУ, именно он приказал нанести удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также причастен к другим военным преступлениям.

Также сообщалось, что 31 августа 2026 года СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили Варпаховичу о подозрении в причастности к ракетному удару по детской больнице «Охматдет».

Согласно официальным данным, в результате ракетного удара по детской больнице погибли два человека - молодой врач и дедушка одной из маленьких пациенток.

Кроме того, умер мальчик, на момент удара по «Охматдету» находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. После обстрела он был транспортирован в одну из больниц Киева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com