Бойцы «Хартии» разбили окупантов под Купянском
- 3.09.2026, 22:10
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Украинские защитники продвигаются дальше.
Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г., входящего в состав 2-го корпуса НГУ «Хартия», освободили еще 4 км² территории Купянского района Харьковской области. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба полка.
На одном из участков военнослужащие Р.У.Г. работали совместно с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты.
В целом в результате операции освобождено еще 4 км² украинской территории.
Ранее, 25 августа, стало известно, что военнослужащие Р.У.Г. освободили 7,5 км² лесного массива в Купянском районе. 30 августа в корпусе «Хартия» сообщили, что бойцы зачистили еще 2 км² лесного массива западнее Двуречной. Таким образом, общая площадь освобожденной здесь территории составляет 13,5 км².
Кадры объективного контроля с БПЛА и нашлемных камер демонстрируют работу штурмовых групп, продвижение украинских военных и зачистку позиций противника.