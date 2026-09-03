Бойцы «Хартии» разбили окупантов под Купянском 3.09.2026, 22:10

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Бойцы "Хартии" продвигаются на купянском направлении



Фото: Корпус «Хартія»﻿ / Facebook

Украинские защитники продвигаются дальше.

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г., входящего в состав 2-го корпуса НГУ «Хартия», освободили еще 4 км² территории Купянского района Харьковской области. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба полка.

На одном из участков военнослужащие Р.У.Г. работали совместно с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

В целом в результате операции освобождено еще 4 км² украинской территории.

Ранее, 25 августа, стало известно, что военнослужащие Р.У.Г. освободили 7,5 км² лесного массива в Купянском районе. 30 августа в корпусе «Хартия» сообщили, что бойцы зачистили еще 2 км² лесного массива западнее Двуречной. Таким образом, общая площадь освобожденной здесь территории составляет 13,5 км².

Кадры объективного контроля с БПЛА и нашлемных камер демонстрируют работу штурмовых групп, продвижение украинских военных и зачистку позиций противника.

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