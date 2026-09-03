Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину 1 3.09.2026, 22:25

1,992

Глава МИД Испании заявил, что Мадрид продолжит поддерживать Киев.

Испания продолжит предоставлять Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чтобы оградить небо от российских баллистических атак.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Le Monde.

Глава МИД Испании подтвердил непреклонность поддержки Мадрида во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза в Ирландии.

«Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать», - подчеркнул Альбарес.

Заявление раздается на фоне настойчивых призывов Киева об усилении боекомплекта для противовоздушной обороны, необходимого для перехвата вражеских баллистических ракет.

Заверение о расширении поддержки Альбарес также предоставил во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В ходе переговоров испанский дипломат подтвердил увеличение объемов поставок ракет и подчеркнул приверженность Мадрида новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой Испания стала в конце августа.

Кроме прямой передачи ракетно-зенитных боеприпасов и обучения украинских техников испанскими военными специалистами, Испания заботится и о пополнении собственных арсеналов.

Мадрид недавно заключил масштабный контракт на сумму 1,7 миллиарда долларов с американской компанией Raytheon.

Соглашением предусмотрена модернизация существующих комплексов Patriot, часть компонентов для которых производится непосредственно в Испании предприятием Sener.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com