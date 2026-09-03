Алесь Беляцкий: Мы уже не постсоветское общество

Алесь Беляцкий: Мы уже не постсоветское общество1
- 3.09.2026, 22:59
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Известный белорусский правозащитник выступил на Нобелевской конференции.
Лауреат Нобелевской премии 2022 года, правозащитник Алесь Беляцкий выступил на Нобелевской конференции в секции «Защита демократии в условиях роста авторитаризма». «Радыё Свабода» выбрало самые яркие цитаты из его речи.
«Все авторитарные режимы похожи друг на друга. Я много читал про Иран и Венесуэлу и каждый раз сравниваю тамошние режимы с ситуацией в нашей стране. Есть много общего. Не только демократические силы сотрудничают между собой — диктатуры также научились сотрудничать».
«Мы уже не постсоветское общество. Мы — общество, которое поддерживает демократию. Но власти не изменились».
«С самого начала я ясно понимал: Нобелевскую премию мира присудили мне, но я — лишь один из сотен тысяч белорусов, которые хотят видеть Беларусь демократической европейской страной».
«Последние годы были очень тяжелыми, но я не жалею ни об одном дне. Когда мы были молоды, когда нам было по 20 лет, мы мечтали о свободной и демократической Беларуси. Эта мечта до сих пор не осуществилась. Поэтому нам ещё есть что делать — в Венесуэле, Иране и Беларуси».
«Диктатуры объединяются, поэтому все силы, выступающие за демократию и права человека, также должны объединяться, потому что вызовов в мире становится все больше. И это не мелкие вызовы. Они существуют в диктатурах, но они есть и в демократических странах. Мы видим очень серьезные проблемы в европейских странах. Все громче заявляют о себе крайне правые. Мы видим все больше популистов».
Полностью выступление Беляцкого можно посмотреть на YouTube (начало — с 46‑й минуты).