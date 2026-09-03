Reuters: Дыра в бюджете России растет 5 3.09.2026, 23:24

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Путин делает вид, что все под контролем.

Дефицит бюджета России стремительно увеличивается на фоне огромных расходов на войну против Украины, однако Путин утверждает, что ситуация не представляет серьезной угрозы для экономики, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

С января по июль дефицит российского бюджета вырос примерно на 40% и достиг 2,8% ВВП. При этом официальный план российского правительства на весь 2026 год предусматривает дефицит лишь в размере 1,6% ВВП, сообщает Reuters.

Выступая на экономическом форуме во Владивостоке, Путин заявил, что Россия способна справиться с растущей финансовой дырой благодаря сравнительно низкому государственному долгу.

«Ничего критичного здесь нет», — заявил Путин, пытаясь преуменьшить проблему растущего дефицита российского бюджета.

Однако экономические трудности усиливаются. Затянувшаяся война требует все больших расходов, власти повышают налоги и наращивают заимствования, а экономический рост замедляется. Дополнительное давление оказывают украинские удары по российской инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие предприятия.

«Атаки уже привели к дефициту топлива, росту цен и убыткам для бизнеса. При этом ключевая ставка Центробанка России составляет 14%, что серьезно осложняет доступ компаний к кредитам», — пишут авторы материала..

Путин признал, что финансовые условия в стране стали жесткими, однако настаивает, что они не являются чрезмерно тяжелыми.

Война обходится России все дороже — расходы растут, денег в бюджете не хватает, а финансовая дыра уже значительно превысила прогнозы Кремля.

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