«Белтелеком» поменял номера справочных служб

«Белтелеком» поменял номера справочных служб1
- 3.09.2026, 22:18
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Куда теперь не дозвониться.
«Белтелеком» объединил номера в единую справочно-информационную службу, сообщает пресс-служба предприятия.
Ведущий оператор закрыл два справочных номера, расширив тем самым функционал службы 109.
С 1 сентября больше не работают справочные номера 153 и 190. По ним ранее можно было узнать международные и междугородние коды, а также номера квартирных телефонов и телефонов организаций.
Весь их функционал перешел на обновленный единый номер 109. Теперь за одно обращение по номеру 109 можно узнать:
номер телефона одного физического лица
до двух номеров телефонов в одной организации
международные и междугородние коды, порядок набора, коды мобильных операторов Республики Беларусь, тарифы на международные и междугородние разговоры и о разнице во времени с другими городами и странами.