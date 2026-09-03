«Белтелеком» поменял номера справочных служб 1 3.09.2026, 22:18

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Куда теперь не дозвониться.

«Белтелеком» объединил номера в единую справочно-информационную службу, сообщает пресс-служба предприятия.

Ведущий оператор закрыл два справочных номера, расширив тем самым функционал службы 109.

С 1 сентября больше не работают справочные номера 153 и 190. По ним ранее можно было узнать международные и междугородние коды, а также номера квартирных телефонов и телефонов организаций.

Весь их функционал перешел на обновленный единый номер 109. Теперь за одно обращение по номеру 109 можно узнать:

номер телефона одного физического лица

до двух номеров телефонов в одной организации

международные и междугородние коды, порядок набора, коды мобильных операторов Республики Беларусь, тарифы на международные и междугородние разговоры и о разнице во времени с другими городами и странами.

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