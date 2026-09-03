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На троих

7
  • Виктор Шлинчак
  • 3.09.2026, 21:25
  • 11,502
На троих

В России уже разгоняют это событие как достижение победы.

18–19 ноября Путин, Трамп и Си могут встретиться в одной компании и в одном замкнутом пространстве. На эту дату назначено проведение саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

На России уже разгоняют это событие как достижение геополитической победы. Ведь именно так в представлении Путина – на троих – и должно было бы выглядеть разделение мира на зоны влияния.

Самое интересное, что все три игрока, которых я назвал, заинтересованы в ослаблении Европы – это едва ли не единственное, что может подтолкнуть их к общему видению. Во всем остальном Россия уже давно проигрывает Китаю и США (за исключением военного опыта, который она приобрела в войне с нами). Поэтому здесь перед двумя гегемонами еще будет стоять выбор – подпускать Путина к распределению пирога или просто тихо перераспределить активы России между собой. Риски несвоевременных и необдуманных решений – колоссальные.

Виктор Шлинчак, Facebook

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