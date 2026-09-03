закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кого можно считать средним классом в Беларуси

17
  • 3.09.2026, 21:03
  • 6,708
Кого можно считать средним классом в Беларуси

В соцсетях разгорелся спор.

В соцсетях вспыхнула нешуточная дискуссия о том, какой заработок дает право причислить себя к среднему классу в нашей стране. Все началось с вопроса одного из пользователей Threads, пишет «Точка».

«С какого ежемесячного дохода начинается средний класс в Беларуси?» – поинтересовался он.

Желающих высказаться оказалось немало. Вот только в оценках комментаторы заметно разошлись: названные суммы отличались в разы. Tochka.by посмотрела, какие цифры мелькали под постом.

Самую скромную планку в комментариях поставили на уровне 1500 рублей в месяц на человека. Однако многие посчитали, что для попадания в средний класс нужно гораздо больше.

Среди вариантов называли 2500-4000 рублей чистыми, но при условии, что это не в столице, а в регионах.

Другой пользователь, напротив, для Минска обозначил более скромный ориентир – в 3000, правда, с важной оговоркой. Такой доход подойдет лишь при наличии собственного жилья.

Впрочем, нашлись и те, кто счел эту сумму недостаточной для комфортного проживания в столице.

«3k в Минске на одного мало, не отложишь, в ресторан/кафе нормального уровня не сходишь», – заметил один из комментаторов.

Его мнение поддержали и другие пользователи. Сразу несколько человек назвали суммы в районе 4000–5000 в месяц, а некоторые подняли планку и вовсе до 10 000.

«10000 бин ориентировочно на человека средний класс. Богатые все, кто больше. Все кто меньше бедные, простые смертные», – рассудили в комментариях.

Правда, такие цифры многие восприняли скептически, посчитав их оторванными от белорусских реалий.

«Те, кто пишет 5+к бунов, вы точно в Беларуси живете? Или я чем-то не тем занимаюсь», – не сдержал эмоций один из участников обсуждения.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин