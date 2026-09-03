WSJ: Канада готова сопротивляться 3 3.09.2026, 23:46

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Оттаве не нравятся посягательства Трампа.

Канада опасается, что политика президента США Дональда Трампа может превратить страну в подобие Венесуэлы — государство, фактически лишенное самостоятельности, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

После захвата диктатора Николаса Мадуро американскими силами Венесуэла фактически попала под контроль США. Временный президент страны Делси Родригес фактически находится под патронажем Вашингтона, американские войска действуют в стране по своему усмотрению, а нефтяные доходы проходят через американское казначейство.

«Это радикальное проявление так называемой «доктрины Донро» — новой версии «доктрины Монро», предполагающей доминирование США во всем Западном полушарии», — пишут авторы.

«Для Карни дело не в экономических издержках, а в суверенитете», — отмечает издание, объясняя жесткую позицию премьер-министра Канады Марка Карни.

Канадские власти особенно обеспокоены тем, что Вашингтон пытается использовать торговлю как инструмент политического давления. Трамп уже угрожал Канаде высокими пошлинами и неоднократно говорил о возможности присоединения страны к США в качестве 51-го штата.

«Ни один канадский лидер не хочет стать Делси Родригес Севера», — заявила бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Отдельным источником напряженности стали американские требования, которые Оттава интерпретировала как попытку получить право вето на торговые соглашения Канады с другими государствами.

При этом Вашингтон заинтересован в канадских ресурсах, прежде всего в нефти. Трамп выступает за расширение доступа США к канадским сырьевым запасам, одновременно добиваясь защиты американского рынка от канадской промышленной продукции.

Канадское руководство теперь рассматривает экономическую зависимость от США как потенциальный инструмент давления. Однако, считают авторы, пока неясно, сможет ли Оттава выдержать длительную торговую войну.

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