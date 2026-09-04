Бойцы «Хартии» освободили новые территории в Харьковской области
- 4.09.2026, 7:49
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ВСУ продолжают наступать на востоке Украины.
Силы обороны Украины продолжают наступать на востоке Украины. Военным удалось восстановить контроль над частью территорий в Харьковской области: бойцы зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным.
В целом украинским военным удалось оттеснить противника ещё с 4 квадратных километров территории. Об этом 3 сентября сообщили на странице 23-го штурмового полка «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия».
«Бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия» зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным. На одном из участков наши бойцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.
Аналитический проект DeepState также сообщил в вечернем отчете об освобождении части территорий в Харьковской области. По сообщению аналитиков, Силам обороны удалось восстановить контроль вблизи населенного пункта Двуречная Купянского района. Соответствующие изменения отражены на онлайн-карте боевых действий.