Бойцы «Хартии» освободили новые территории в Харьковской области 4.09.2026, 7:49

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Украинские военные освободили территории в Харьковской области

Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают наступать на востоке Украины.

Силы обороны Украины продолжают наступать на востоке Украины. Военным удалось восстановить контроль над частью территорий в Харьковской области: бойцы зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным.

В целом украинским военным удалось оттеснить противника ещё с 4 квадратных километров территории. Об этом 3 сентября сообщили на странице 23-го штурмового полка «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия».

ВСУ восстановили контроль в районе Дворичной в Харьковской области

«Бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия» зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным. На одном из участков наши бойцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.

Аналитический проект DeepState также сообщил в вечернем отчете об освобождении части территорий в Харьковской области. По сообщению аналитиков, Силам обороны удалось восстановить контроль вблизи населенного пункта Двуречная Купянского района. Соответствующие изменения отражены на онлайн-карте боевых действий.

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