Китайцы игнорят «Силу Сибири-2» Михаил Крутихин

4.09.2026, 6:44

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Михаил Крутихин

Китайцы отделались общими, вежливыми, но ни к чему не обязывающими словами.

Есть все-таки смысл в обращении к публикациям российских СМИ (средств массовой идиотизации)! Увидел в ленте новостей такой заголовок: «Китай готов продвигать тесное сотрудничество с Россией по газопроводу «Сила Сибири-2».

Источник — провластное агентство «Финам». Читаю в недоумении саму новость: неужели в Пекине дали добро на проект, который Путин чуть ли не слезно при каждой встрече с Си Цзиньпином умолял принять? Неужели на коротких переговорах в Бишкеке просьба Путина была, наконец, удовлетворена?

Нет.

Продвигать подготовительные работы

Китайцы отделались общими, вежливыми, но ни к чему не обязывающими словами, не желая даже упомянуть злополучную «Силу Сибири-2» как пример конкретного сотрудничества. Вот что сказал, если верить другому путинскому рупору, «РИА Новости», официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь:

Под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику.

И добавил, что Пекин готов работать с Москвой над дальнейшим углублением практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

В переводе на человеческий язык это означает, что в китайские планы «Сила Сибири-2» пока не входит, и трудно сказать, войдет ли вообще.

Стоит напомнить: в марте эта позиция нашла официальное подтверждение в проекте плана развития КНР на 2026–2030 годы. В задачи на пятилетку вошло вот что: построить Дальневосточный газопровод Россия — Китай, вторую линию газопровода «Сычуань — Восток» и продвигать подготовительные работы по Центральному маршруту «Россия — Китай».

Дальневосточный газопровод, под который уже подписан контракт на 12 млрд кубометров газа в год, должен вступить в строй в 2027 году. «Сычуань — Восток» — внутрикитайское расширение инфраструктуры поставки газа из Средней Азии, а «Центральный маршрут» и есть гипотетически рассматриваемая «Сила Сибири-2».

Слова «продвигать подготовительные работы» можно толковать как угодно, но речь, судя по всему, идет просто о продолжении тянущегося уже много лет переговорного процесса, который никак не сдвигает дело с мертвой точки. Никаких бесповоротных решений китайцы не приняли, хотя в сентябре и подписали с «Газпромом» меморандум — без какой-либо конкретики, который в Москве поторопились назвать «обязывающим».

Три стимула

Для Путина «Сила Сибири-2» — не просто навязчивая идея. Он не раз — еще в начале 2000-х годов — заявлял о намерении соединить газотранспортную инфраструктуру на западе России с трубопроводной газовой сетью (тогда еще не существовавшей) на востоке. Это даст России возможность перенаправлять экспортные потоки газа с запада на восток и обратно в зависимости от ценовой конъюнктуры, объяснял Путин.

Вот только схема эта вряд ли служит весомым аргументом, чтобы убедить китайскую сторону в привлекательности российских планов. Путин как бы заранее предупреждает Китай, что может лишить его поставок газа или сократить экспорт, если европейцы предложат более высокую цену. Роль буферного, а не постоянного потребителя вряд ли устроит Китай.

Безумное решение российского президента увести «Газпром» с его основного экспортного рынка в Европе оставило Китай в теоретической роли единственного крупного покупателя российского газа и дало Пекину великолепную возможность диктовать Москве ценовые и другие условия поставок.

Вторая причина настойчивых попыток российских переговорщиков продвигать «Силу Сибири-2» — ошибка «Газпрома» при заключении контракта 2014 года на поставки газа по первой «Силе Сибири». Обещали довести ежегодный объем экспорта до 44 млрд кубометров, но не учли реальный потенциал месторождений Чаянда и Ковыкта, которые не вытянут такой добычи в течение обещанного по контракту периода в 30 лет. К уже действующей «Силе Сибири» придется подтягивать огромные объемы газа с Ямала, а прокладку спасительного (и дорогостоящего) магистрального трубопровода можно оправдать только тем, что он протянется еще и в Монголию и Китай.

Третьим стимулом для продвижения проекта «Силы Сибири-2» являются интересы российских компаний — изготовителей газовых труб большого диаметра (ТБД). По данным источников в этих компаниях, еще в 2005 году Путин из «патриотических» соображений поручил им создать в России производство таких труб, поскольку в тот период «Газпром» был вынужден закупать их в Японии, Германии и Украине. Руководители компаний выражали сомнение в целесообразности затрат на создание таких производств, так как внутренний спрос на ТБД был потенциально невелик. Путин заверил их, что спросом он их обеспечит — и вскоре появились такие проекты магистральных газопроводов, как «Северный поток», «Южный поток» (впоследствии — «Турецкий поток»), коридор «Ямал — Торжок», трасса от Сахалина до Владивостока и, наконец, «Сила Сибири».

Сейчас, пока не принято окончательное решение по «Силе Сибири-2», созданные в России избыточные мощности по производству ТБД простаивают, и российское руководство испытывает некоторое давление со стороны металлургов, которые нуждаются в новых крупных газотранспортных проектах для реализации трубной продукции — пусть даже и ненужных, коммерчески провальных для газовой отрасли.

Не бери или не плати

Что касается китайцев, то национальный газовый баланс они закрывают без «Силы Сибири-2» и могут рассматривать этот маршрут исключительно как запасной вариант — если вдруг военно-политическая обстановка в мире приведет к сокращению поставок сжиженного природного газа морем.

Сообщения СМИ, что китайская сторона настаивает на цене газа на уровне внутрироссийских тарифов, проверить не представляется возможным.

В любом случае, стратегический подход Пекина к проекту, если его начало и будет когда-нибудь согласовано, совершенно ясен и разумен: пусть русские самостоятельно за свой счет строят у себя все, что хотят аж с самого Ямала в Монголию, а мы примем у себя столько газа, сколько нам будет нужно, и по тем ценам, какие назначим сами.

Если вообще примем этот газ.

Михаил Крутихин, The Moscow TImes

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