Водителя лишили прав на год за один маневр на трассе М6 35 4.09.2026, 1:58

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Видеофакт.

Лишение прав и штраф получил 59-летний минчан за опасный маневр на трассе М6 Минск-Гродно. Видео нарушения опубликовала ГАИ.

Инцидент произошел на 34 км автодороги. Водитель LADA перестроился в левую полосу прямо перед попутным автомобилем, создав тем самым аварийную обстановку.

Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Инспекторы установили личность водителя Lada и составили на него протокол по ч. 12 ст. 18.13 КоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки). Мужчину обязали выплатить 10 базовых величин штрафа (450 рублей) и лишили прав на год.

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