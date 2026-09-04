Водителя лишили прав на год за один маневр на трассе М6

Водителя лишили прав на год за один маневр на трассе М635
- 4.09.2026, 1:58
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Видеофакт.
Лишение прав и штраф получил 59-летний минчан за опасный маневр на трассе М6 Минск-Гродно. Видео нарушения опубликовала ГАИ.
Инцидент произошел на 34 км автодороги. Водитель LADA перестроился в левую полосу прямо перед попутным автомобилем, создав тем самым аварийную обстановку.
Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Инспекторы установили личность водителя Lada и составили на него протокол по ч. 12 ст. 18.13 КоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки). Мужчину обязали выплатить 10 базовых величин штрафа (450 рублей) и лишили прав на год.