закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водителя лишили прав на год за один маневр на трассе М6

35
  • 4.09.2026, 1:58
  • 11,746
Водителя лишили прав на год за один маневр на трассе М6

Видеофакт.

Лишение прав и штраф получил 59-летний минчан за опасный маневр на трассе М6 Минск-Гродно. Видео нарушения опубликовала ГАИ.

Инцидент произошел на 34 км автодороги. Водитель LADA перестроился в левую полосу прямо перед попутным автомобилем, создав тем самым аварийную обстановку.

Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Инспекторы установили личность водителя Lada и составили на него протокол по ч. 12 ст. 18.13 КоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки). Мужчину обязали выплатить 10 базовых величин штрафа (450 рублей) и лишили прав на год.

Написать комментарий 35

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин