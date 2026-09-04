Bloomberg: Нефтяные доходы России рухнули до минимума за полгода

Bloomberg: Нефтяные доходы России рухнули до минимума за полгода1
- 4.09.2026, 2:29
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Кремль теряет миллиарды на дешевой нефти и дорогом бензине.
Нефтяные доходы российского бюджета в августе резко сократились, достигнув минимального уровня с февраля. Одновременно Москва вынуждена тратить все больше денег на поддержание внутреннего рынка топлива, что усиливает давление на военные финансы Кремля, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
«Чистые поступления от нефти в бюджет в августе составили 326,2 млрд рублей ($3,76 млрд). Это примерно на 22% меньше, чем годом ранее. По сравнению с июлем падение превысило 60%», пишет Bloomberg.
Одной из главных причин стало снижение стоимости российской экспортной нефти Urals. Расчеты августовских налоговых поступлений основывались на цене чуть выше $59 за баррель, тогда как весной стоимость Urals поднималась почти до $95.
«Нефтяные доходы упали до минимума за шесть месяцев», — пишет Bloomberg.
Дополнительной проблемой для Москвы стали расходы на внутренний рынок топлива. В августе выплаты нефтеперерабатывающим предприятиям для обеспечения поставок бензина и дизеля превысили 197 млрд рублей. С начала года на эти цели направлено почти 916 млрд рублей.
Российская нефтепереработка также испытывает серьезные трудности из-за украинских ударов по НПЗ. На фоне перебоев власти запретили большую часть экспорта бензина и дизеля и увеличили закупки топлива за рубежом.
Совокупные нефтегазовые доходы российского бюджета в августе снизились на 16% в годовом выражении — до 424 млрд рублей. При этом нефтегазовый сектор обеспечивает примерно пятую часть всех бюджетных поступлений.
Падение нефтяных доходов происходит в момент, когда Кремлю приходится одновременно финансировать войну, компенсировать потери нефтепереработки и удерживать внутренний рынок топлива от еще большего дефицита.
«Сочетание более дешевой нефти и растущих внутренних расходов создает для российского бюджета все более неприятную финансовую ситуацию», — считают эксперты.