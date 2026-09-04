Джей Ди Вэнс: За свою жизнь я почти не видел побед США в войнах15
- 4.09.2026, 3:06
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Вице-президент США считает, что победы американцам принесет Трамп.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил разочарование эффективностью внешней политики своей страны, отметив, что за 42 года его жизни Вашингтон был вовлечен в большое количество вооруженных столкновений, однако практически не добился в них успеха.
«Америка вела много войн за то время, что я живу, 42 года, и мы почти ни одну из них не выиграли, пока Дональд Джей Трамп не стал президентом США», — сказал Вэнс журналистам.
При этом вице-президент оставил без комментариев вопрос о том, можно ли считать действия США успешными в контексте военных кампаний, произошедших уже после начала президентства Трампа.