Джей Ди Вэнс: За свою жизнь я почти не видел побед США в войнах 15 4.09.2026, 3:06

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Джей Ди Вэнс

Фото: Getty Images

Вице-президент США считает, что победы американцам принесет Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил разочарование эффективностью внешней политики своей страны, отметив, что за 42 года его жизни Вашингтон был вовлечен в большое количество вооруженных столкновений, однако практически не добился в них успеха.

«Америка вела много войн за то время, что я живу, 42 года, и мы почти ни одну из них не выиграли, пока Дональд Джей Трамп не стал президентом США», — сказал Вэнс журналистам.

При этом вице-президент оставил без комментариев вопрос о том, можно ли считать действия США успешными в контексте военных кампаний, произошедших уже после начала президентства Трампа.

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