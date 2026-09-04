Coca-Cola сделала заявление после российского удара по заводу в Украине

Coca-Cola сделала заявление после российского удара по заводу в Украине2
- 4.09.2026, 4:36
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Предприятие атаковали беспилотники.
Российские оккупанты в четверг, 3 сентября, ударили беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области. В результате обстрела никто не пострадал.
Об этом компания сообщила в ответ на запрос РБК-Украина.
«Мы подтверждаем, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки беспилотника. Мы рады подтвердить, что все наши работники находятся в безопасности и не пострадали», - говорится в письме.
Coca-Cola отмечает, что сотрудничает с соответствующими органами власти по оценке ситуации.
«Безопасность и благополучие наших работников остаются нашим главным приоритетом», - отметили в компании.