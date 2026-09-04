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Coca-Cola сделала заявление после российского удара по заводу в Украине

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  • 4.09.2026, 4:36
  • 13,600
Coca-Cola сделала заявление после российского удара по заводу в Украине

Предприятие атаковали беспилотники.

Российские оккупанты в четверг, 3 сентября, ударили беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области. В результате обстрела никто не пострадал.

Об этом компания сообщила в ответ на запрос РБК-Украина.

«Мы подтверждаем, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки беспилотника. Мы рады подтвердить, что все наши работники находятся в безопасности и не пострадали», - говорится в письме.

Coca-Cola отмечает, что сотрудничает с соответствующими органами власти по оценке ситуации.

«Безопасность и благополучие наших работников остаются нашим главным приоритетом», - отметили в компании.

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