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Нетаньяху назвал главной задачей Израиля скорую смену власти в Иране

  • 4.09.2026, 5:17
  • 1,464
Нетаньяху назвал главной задачей Израиля скорую смену власти в Иране
Биньямин Нетаньяху

По его мнению, сейчас эта цель «в пределах досягаемости».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной задачей его страны во внешней политике является смена власти в Иране. По его мнению, сейчас эта цель «в пределах досягаемости».

«Я уверен в нашей способности раз и навсегда устранить эту угрозу — другими словами, свергнуть этот режим... Это не невозможно. Это вполне достижимо»,— сказал господин Нетаньяху во время тоста, приуроченного к Рош ха-Шана (еврейскому Новому году), на форуме Генерального штаба Армии обороны Израиля (цитата по The Times Of Israel).

Израильский премьер отметил, что сейчас власть Ирана «слабее, чем когда либо» и «борется за выживание». Он добавил, что все военные операции страны, начавшиеся 7 октября 2023 года, ослабили иранскую угрозу. В этот день на Израиль напала группировка «Хамас», поддерживаемая Ираном.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В Израиле с самого начала заявляли, что цель операции — добиться смены власти в Иране, поскольку та угрожает безопасности израильтян. Кроме того, Израиль добивается полной остановки ядерной программы республики и намерен вывезти весь обогащенный уран с ее территории.

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