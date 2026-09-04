Кто «положил» спутники Кремля? 11 Байрак Олег

4.09.2026, 12:15

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Прямо сейчас происходят странные вещи.

На землю падают два российских спутника связи серии «Рассвет». Так называемый аналог Starlink.

Это партия спутников, которая была выведена 16 июля на орбиту. Тогда было выведено 16 спутников. И ни один из 16 спутников не занял свою стационарную орбиту на высоте 550 км.

Все они долетели до 300 км и не смогли набрать высоту на своих двигателях, чтобы подняться выше и не упасть на землю.

И все 16 спутников, скорее всего, упадут на землю.

Два прямо сейчас продолжают этот полет. Хочу подчеркнуть, что никакого вреда они не причинят, они небольшие и сгорят в слоях атмосферы, не долетев до земли даже одного грамма твердого вещества.

И мы увидим эти спутники в виде красивых метеоритов. И это метеориты, которые радуют украинскую душу. Почему это важно? Потому что эти спутники создадут систему связи на территории Украины, и мы не сможем с помощью РЭБ подавлять российские цели.

Ни для кого не секрет, что большую половину целей мы подавляем сейчас благодаря нашим системам РЭБ, которые совершенствуются и очень серьезно развиваются.

И вот возникло множество вопросов: как могли 16 из 16 выйти из строя?

Одна из причин — двигатели не сработали из-за того, что были неправильные детали, а из-за санкций не смогли закупить нормальные детали. И спутники упали. Я в это не верю. Извините, но для 16 важных военных спутников они бы нашли все нужные детали.

И вот есть еще две версии, которые мне больше по душе. Это какая-то космическая РЭБ, которую могли соорудить, например, ребята Мадяра, и направить на эти спутники.

И в тот момент, когда их вывели на орбиту и когда им была нужна стабильная связь с центром управления на Земле, — эта связь была прервана. И, соответственно, они не смогли получить команды для набора высоты.

И второе — это кибератака. То есть, проще говоря: украинские хакеры взломали спутники и «вывели» их из строя.

В любом случае, минус 16 спутников, и это отличная новость.

Поэтому поддерживаем украинскую армию! Слава Украине!

Байрак Олег, «Фейсбук»

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