После жалобы Лукашенко на «океан автомобилей» в Минске взялись за парковки 43 4.09.2026, 8:22

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«Власти» столицы рассказали, что будут делать.

В Минске пустуют более 20 тысяч мест на паркингах и стоянках. Чтобы сделать их привлекательнее для водителей, городские власти хотят оборудовать такие объекты зарядками для электромобилей, рассказал БелТА председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

По словам Кухарева, при строительстве нового жилья дворы стараются освобождать от машин, оставляя там место для детских площадок и зон отдыха. Парковки и паркинги при этом размещают за пределами дворов, однако многие автомобилисты все равно предпочитают оставлять машины как можно ближе к дому.

В центре Минска власти уже расширили сеть платных парковок. В спальных районах отдельно пытаются убрать со дворов грузовой транспорт: для него создают стоянки в других частях города, в том числе в промышленных зонах.

Теперь государственному объединению «Гаражи, автостоянки и парковки» поручили оборудовать находящиеся в его ведении паркинги и стоянки зарядными комплексами для электромобилей.

По словам Кухарева, сейчас в Минске насчитывается около 30 тысяч электромобилей, а к 2030 году их количество может превысить 100 тысяч.

«Мы подготовили и в ближайшее время примем концепцию электрозарядных станций в городе, которая упорядочит систему расположения, чтобы они равномерно распределялись — не только в центре города, но и по микрорайонам, спальным районам. Акцент — на стоянки, паркинги, парковки. Это создаст дополнительную привлекательность стоянок и паркингов, которые, к сожалению, пока не заполнены», — рассказал глава Мингорисполкома.

Чиновник отметил, что сейчас в городе остаются свободными более 20 тысяч парковочных мест.

Напомним, 3 сентября Лукашенко приказал избавиться от автомобилей в минских дворах. Правитель признался, что вид припаркованных во дворах машин производит на него «жуткое впечатление». «Стоит дом, перед ним сквер до проезжей части — хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях — это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну не очень красиво, когда здание утопает в веренице этих автомобилей», — посетовал он.

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