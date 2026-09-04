Путин выглядел на редкость жалким и растерянным

Путин выглядел на редкость жалким и растерянным3
- Андрей Пионтковский
- 4.09.2026, 8:38
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Мировое большинство сказало свое слово.
Излюбленный тезис путинской пропаганды – «нас поддерживает мировое большинство» – был убедительно опровергнут на саммите ШОС в Бишкеке как раз этим самым большинством.
Премьер Моди опираясь на моральный авторитет своих великих соотечественников – Будды и Ганди – от имени даже не большинства, а всего человечества призвал (потребовал) Путина прекратить бессмысленное кровопролитие в центре Евразийского континента.
Председатель Си, менее склонный к эмоциональным оценкам, констатировал беспомощность всех имеющихся сегодня мировых институтов, включая ООН, их неспособность остановить продолжающуюся пятый год и унесшую уже сотни тысяч человеческих жизней разрушительную войну. Си заявил, что он лично намерен усилить координацию и коммуникацию со сторонами конфликта в Украине для политического урегулирования кризиса.
Он напомнил, также, что Китай представил мирный план по урегулированию в Украине еще летом 2024 г. Он содержал 12 пунктов, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также немедленное прекращение огня и боевых действий.
Характерно, что ни один из 28 документов, подписанных участниками саммита в Бишкеке, не касается самой драматической из обсуждавшихся ими проблем. Так глубоки оказались разногласия между одним из участников и мировым большинством. Объявленные Председателем Си планы координации им лично процесса прекращения войны в Украине смертельно напугали уже полностью зависимого от него имперского маньяка.
Он выглядел на редкость жалким и растерянным во время своего часового стендапчика перед кремлевским пулом.
Зато как органично вписываются в координацию Си уже намеченный визит Андрея Сибиги, а затем и исторический визит Владимира Зеленского в Пекин.
Андрей Пионтковский, kasparovru.com