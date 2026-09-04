Белорус Илья Протас вошел в число главных претендентов на приз лучшему новичку НХЛ
- 4.09.2026, 9:35
Наблюдать за атакующей мощью нападающего «Вашингтона» — настоящее удовольствие.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Илья Протас включен в список претендентов на завоевание «Колдер Трофи» (приз вручается лучшему новичку лиги) в сезоне-2026/27 по версии авторитетного хоккейного портала Daily Faceoff.
– После феноменального сезона 2024/25 в OHL, в котором Илья Протас забросил 50 шайб и набрал 124 очка, он продолжил демонстрировать столь же яркую игру уже на пути в «Херши». В составе фарм-клуба «Кэпиталз» белорус записал на свой счет 29 голов и набрал 66 очков в 69 матчах, став самым результативным новичком АХЛ.
Такая игра позволила Протасу получить вызов в «Вашингтон», где он набрал 4 очка в 4 матчах, выступая вместе со своим старшим братом Алексеем Протасом.
Наблюдать за атакующей мощью Ильи было настоящим удовольствием, и сегодня он заслуженно считается одним из лучших молодых проспектов мирового хоккея. Он обладает выдающимся талантом, а его внушительные габариты (196 см и около 102 кг) делают его еще более опасным игроком.
Заметно прибавил Протас и в катании. Если раньше скорость и работа ног вызывали вопросы, то теперь он уверенно чувствует себя даже против соперников более высокого уровня. Есть все основания полагать, что уже в ближайшее время Илья сможет стать игроком, способным существенно влиять на результаты «Вашингтон Кэпиталз», - говорится в статье.