Украинские дроны уничтожили ЗРК «С-400», прикрывавший стратегические объекты в Сочи

Украинские дроны уничтожили ЗРК «С-400», прикрывавший стратегические объекты в Сочи2
- 4.09.2026, 9:52
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Комплекс защищал прежде всего морской порт и крупную нефтебазу в Адлере.
В ночь на 4 сентября Силы обороны Украины атаковали военные объекты в Краснодарском крае России. По предварительной информации, в районе Сочи уничтожен зенитно-ракетный комплекс «С-400». Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.
Воздушную тревогу в Краснодарском крае 4 сентября объявили вскоре после полуночи. В дальнейшем жители Сочи сообщили о нескольких взрывах.
Утверждается, что украинские БпЛА атаковали зенитно-ракетный комплекс «С-400», который прикрывал стратегические объекты в этом районе (прежде всего морской порт и крупную нефтебазу в Адлере).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент написания данной новости еще никак не комментировал ситуацию в регионе.
Зато оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что российская ПВО в Сочи и в соседнем поселке Сириус пытается отразить массированную атаку украинских дронов.
По его словам, на местах обнаружения обломков БпЛА работают оперативные и специальные службы. С-400 – это российский зенитно-ракетный комплекс среднего и большого радиуса действия, который армия РФ приняла на вооружение в 2007 году. В НАТО его классифицируют как SA-21 Growler.
ЗРК «С-400» с помощью радиолокатора обнаруживает воздушные цели на дальности до 600 км, а сбивает их на расстоянии до 400 км, в зависимости от типа зенитной ракеты, и на высоте до 30 км.