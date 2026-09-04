Украинские дроны уничтожили ЗРК «С-400», прикрывавший стратегические объекты в Сочи 2 4.09.2026, 9:52

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Комплекс защищал прежде всего морской порт и крупную нефтебазу в Адлере.

В ночь на 4 сентября Силы обороны Украины атаковали военные объекты в Краснодарском крае России. По предварительной информации, в районе Сочи уничтожен зенитно-ракетный комплекс «С-400». Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Воздушную тревогу в Краснодарском крае 4 сентября объявили вскоре после полуночи. В дальнейшем жители Сочи сообщили о нескольких взрывах.

Утверждается, что украинские БпЛА атаковали зенитно-ракетный комплекс «С-400», который прикрывал стратегические объекты в этом районе (прежде всего морской порт и крупную нефтебазу в Адлере).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент написания данной новости еще никак не комментировал ситуацию в регионе.

Зато оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что российская ПВО в Сочи и в соседнем поселке Сириус пытается отразить массированную атаку украинских дронов.

По его словам, на местах обнаружения обломков БпЛА работают оперативные и специальные службы. С-400 – это российский зенитно-ракетный комплекс среднего и большого радиуса действия, который армия РФ приняла на вооружение в 2007 году. В НАТО его классифицируют как SA-21 Growler.

ЗРК «С-400» с помощью радиолокатора обнаруживает воздушные цели на дальности до 600 км, а сбивает их на расстоянии до 400 км, в зависимости от типа зенитной ракеты, и на высоте до 30 км.

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