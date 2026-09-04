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В какое время суток полезнее всего есть белок - на ужин или на завтрак?

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  • 4.09.2026, 9:09
  • 3,768
В какое время суток полезнее всего есть белок - на ужин или на завтрак?

Диетологи объяснили.

Люди, которые стараются следить за своей фигурой и рационом, думают, что ужин всегда должен быть белковым. Об этом говорят некоторые фитнес-тренеры и диетологи. Однако далеко не всегда это мнение верно - узнайте, когда лучше всего усваивается белок и в какое время суток его есть.

Ранее мы рассказывали, как быстро похудеть без диет и тренажерного зала с помощью трех полезных привычек.

Специалисты объяснили, когда лучше есть белок - утром или вечером

Издание Very Well Health пишет, что в среде диетологов часто ведутся дискуссии на тему того, когда лучше есть белок - утром или вечером, однако все больше экспертов склоняются к мысли, что с такой пищи желательно начинать день.

Некоторые исследования показывают, что употребление белковой пищи на завтрак может увеличить мышечную силу и сухую массу тела. Также подобная привычка полезна для людей с диабетом 2 типа. Было проведено исследование с двумя группами испытуемых - в первой группе люди ели на завтрак белок, во второй - углеводы. Оказалось, что у тех, кто выбрал белковую пищу, улучшились показатели уровня сахара в крови.

Также эксперты говорят, что белок с утра продлевает чувство сытости и благоприятно влияет на пищеварение - человеку, который так завтракает, дольше не хочется есть и уж тем более перекусывать в течение дня.

В целом, диетологи рекомендуют употреблять белок равномерно в течение суток, а не наедаться белковой пищевой именно с утра. Исследование показало, что если есть белок по 30 граммов с утра, днем, а потом вечером, то он лучше усваивается организмом, чем в тех случаях, когда человек употребляет его в какое-то определенное время суток.

Тем не менее специалисты также отметили, почему белок лучше есть вечером - они говорят, что несмотря на различные научные данные, идеального времени для поедания белковой пищи не существует. Желательно ориентироваться на свое самочувствие и график жизни, и есть белок тогда, когда это удобно именно вам. Что касается количества, то здесь показатель индивидуальный - норма белка зависит от возраста, пола, веса и многих других факторов.

Рекомендуемая суточная норма потребления белка для здорового взрослого человека старше 19 лет составляет 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день.

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