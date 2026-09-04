Российский «Руслан», перевозивший ракеты для «Искандеров», летал в Калининград 1 4.09.2026, 9:15

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В 2022 году борт использовался для доставки ракет в Беларусь на аэродром Мачулищи.

Российский военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» RA-82040 совершил рейс в Калининградскую область. Его маршрут зафиксировал мониторинговый сервис AirNav Radar.

1 сентября 2026 года самолет сначала заметили вблизи Нарвы, недалеко от границы с Эстонией. Последнюю доступную позицию самолета зафиксировали возле Лиепаи в Латвии, после чего он перестал передавать данные о своем местонахождении, доступные гражданским системам.

Уже 3 сентября RA-82040 совершил обратный перелет. Мониторинговые системы впервые зафиксировали его вблизи Медового в Калининградской области. Оттуда «Руслан» направился в сторону Санкт-Петербурга, после чего передача данных прекратилась при входе самолета в воздушное пространство России.

Самолет уже использовался для военных перевозок

RA-82040 имеет историю выполнения военно-транспортных задач. В марте 2022 года сообщалось, что Россия использовала Ан-124 для доставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» с территории РФ на белорусский аэродром Мачулищи.

Среди самолетов, которые тогда выполняли такие перевозки, был и RA-82040. Вместе с ним для транспортировки ракет использовались самолеты RA-82014 и RA-82038.

В настоящее время самолет находится под санкциями США. 19 мая 2023 года его внесли в санкционный список SDN Управления по контролю за иностранными активами США по программе RUSSIA-EO14024. В санкционной записи RA-82040 непосредственно связан с российским 224-м летным отрядом.

Этот же «Руслан» попадал в поле зрения наблюдателей и в сентябре 2025 года. После атаки украинских беспилотников на Москву 23 сентября российские Telegram-каналы распространили видео большого транспортного самолета, летевшего над городом на чрезвычайно низкой высоте.

Ресурс «Агентство» установил, что на видео был именно Ан-124-100 RA-82040. В тот вечер самолет вылетел из Внукова и поднялся примерно до 4200 метров.

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