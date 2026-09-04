Российский топливный кризис перекинулся на Монголию

Российский топливный кризис перекинулся на Монголию4
- 4.09.2026, 9:59
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Страна почти 95% топлива импортирует из России.
Монголия, давний торговый партнер России, испытывает трудности из-за дефицита топлива у своего соседа, который является ее основным поставщиком бензина и дизеля, сообщил Reuters начальник департамента политики и планирования Министерства продовольствия сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Цэндгосбо (перевод — The Moscow Times.
«Почти 95% (топлива) мы импортируем из России», — сказал чиновник.
СМИ и очевидцы, с которыми побеседовал Reuters, рассказали о длинных очередях на автозаправочных станциях по всей стране. Монголия в августе ввела ограничения на продажу топлива.
Дефицит бензина и дизельного топлива перекинулся из России, где атаки беспилотников на НПЗ и высокий сезонный спрос привели к топливному кризису.
«Я знаю вашу проблему. Но цена (для Монголии) увеличивается», — сказал Reuters Цэндгосбо. Он добавил, что цены сейчас составляют от $1,5 до почти $2 за литр, тогда как весной они были на уровне примерно $1 за литр.
Российский запрет на экспорт бензина и дизельного топлива не распространяется на такие страны, как Монголия, с которыми у России заключены межправительственные соглашения о поставках.
По словам трейдеров, в период с января по июль поставки российского дизельного топлива в Монголию выросли на 7% до 1,05 миллиона тонн. Экспорт бензина увеличился до 515.000 тонн с 450.000 тонн, тогда как поставки авиационного топлива сократились на 40% — до 32.000 тонн.
Только в июле экспорт моторного топлива из России в Монголию снизился до 173.000 тонн со 186.400 тонн в июне.
Монголия может сократить импорт российского зерна в связи с ожидающимся своим высоким урожаем, после того как в прошлом году страна закупила около 100.000 тонн российской пшеницы, добавил Цэндгосбо в интервью Reuters в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.