Лявон Вольский: Белорусская школа все больше превращается в армию

Лявон Вольский: Белорусская школа все больше превращается в армию12
- 4.09.2026, 10:53
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Музыкант объяснил, как детей приучают к казарменным порядкам.
Белорусские школы все больше превращаются в учреждения с жесткой дисциплиной, едиными требованиями к внешнему виду и элементами армейского порядка. Музыкант Лявон Вольский в колонке для Budzma.org объясняет, как система образования постепенно пришла к такой модели.
В школу — как в армию
Одна белорусская школа опубликовала на своем сайте список требований к внешнему виду учеников.
У мальчиков волосы не должны закрывать уши и глаза. Окрашивание полностью запрещено. Нельзя использовать гель и лак, которые создают «слишком заметный вид». Не говоря уже о выбривании узоров на голове. Недопустимо!
@gazetaby Красить волосы нельзя, распускать — тоже. Одна из школ в Беларуси опубликовала список требований к внешнему виду учеников #новостибеларуси #беларусьсейчас #белтикток #медыясалідарнасть #gazetaby ♬ оригинальный звук - Салідарнасць (gazetaby)
У девочек длинные волосы обязательно должны быть собраны в хвост или косу. Нельзя носить слишком длинные серьги и другую крупную бижутерию, которая бросается в глаза. Запрещены также макияж и маникюр с ярким покрытием.
Короче, подготовься и встреть День знаний в приличном, соответствующем виде.
«По просьбам трудящихся» уменьшили количество белорусского языка
Все разворачивалось постепенно. Сначала уменьшили количество часов белорусского языка, естественно, «по просьбам трудящихся»: мол, языки похожи, дети путаются и в итоге ни одного языка нормально не знают.
Надо признать, что часть родителей с энтузиазмом подхватила это абсурдное утверждение: мол, действительно, так детям будет легче.
Белорусский оказался на уровне чего-то необязательного — было видно, что государство делает крутой разворот в сторону России, все возвращается на российские рельсы, так зачем обременять себя ненужными знаниями?
Комсомол белорусского разлива
Потом, после долгих и мучительных родов, появился на свет наследник комсомола белорусского разлива — БРСМ. Была поставлена цель — загнать в государственную молодежную организацию всех учащихся, как когда-то было с комсомолом.
Членам обещали льготы, например бесплатный вход на дискотеку, говорили, что будет легче с получением высшего образования — у членов БРСМ якобы будет приоритет при поступлении. Ничего подобного, разумеется, не было.
Родителям говорили: «Вы же не хотите, чтобы ваша дочь или сын были белой вороной? Вон в классе почти все в БРСМ, только парочка детей змагаров — нет. Вы что, хотите уподобиться этим оппозиционерам, БНФовцам?!»
Родители опускали глаза и бормотали: «Ну, если уже все там, пусть и мой вступает».
В итоге обещания не сбылись, а членство свелось к ежемесячным поборам и возможности карьерного роста для особо активных членов организации.
Школьная форма и распределение
Появились школьная форма и требования к внешнему виду в колледжах и лицеях. Сначала наиболее демократически настроенные родители были против, но со временем смирились: «Мы же носили форму, и ничего страшного с нами не произошло».
Потом незаметно подкралось распределение. Снова звучали возмущенные голоса: «Мы что, возвращаемся в Советский Союз?! Пусть студент сам выбирает, куда ему идти работать!»
Но время шло, голоса стихали, и теперь никто уже и представить не может высшее или среднее специальное образование без этого крепостного распределения...
Дресс-код, как в армии
После нашумевшей публикации о внешнем виде учеников в социальных сетях поднялся шум — говорили о Северной Корее, об армии и тюрьме, возмущались...
В конце концов публикацию с сайта убрали. Но это не значит, что требования к внешнему виду изменились. И не только в отдельно взятой барановичской школе, которая опубликовала эту информацию, — в любом учебном заведении.
Отрасти длинные волосы, если ты мальчик, покрась их, проколи ухо — и ты вызовешь волну хейта со стороны учителей. То же самое начнется, если девочка сделает окрашивание волос, броский макияж, пирсинг...
Мальчику будут приписывать нетрадиционную ориентацию, девочке — «легкое поведение». Могут вызвать родителей и, в худшем случае, если родители встанут на сторону ребенка, обратиться к безжалостным социальным службам...
И чему тут удивляться? В стране — культ армии и силовых структур. А в этих профессиях есть определенный дресс-код. Все знают какой.
А ты как потенциальный защитник Отечества должен ему соответствовать. И ты как будущая мать-героиня, которая должна родить потенциальных защитников Отечества, — тоже.
Вопросы есть? Нет. Тогда вольно, разойтись, всем подготовиться к торжественной линейке!