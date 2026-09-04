Лявон Вольский: Белорусская школа все больше превращается в армию 12 4.09.2026, 10:53

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Музыкант объяснил, как детей приучают к казарменным порядкам.

Белорусские школы все больше превращаются в учреждения с жесткой дисциплиной, едиными требованиями к внешнему виду и элементами армейского порядка. Музыкант Лявон Вольский в колонке для Budzma.org объясняет, как система образования постепенно пришла к такой модели.

В школу — как в армию

Одна белорусская школа опубликовала на своем сайте список требований к внешнему виду учеников.

У мальчиков волосы не должны закрывать уши и глаза. Окрашивание полностью запрещено. Нельзя использовать гель и лак, которые создают «слишком заметный вид». Не говоря уже о выбривании узоров на голове. Недопустимо!

У девочек длинные волосы обязательно должны быть собраны в хвост или косу. Нельзя носить слишком длинные серьги и другую крупную бижутерию, которая бросается в глаза. Запрещены также макияж и маникюр с ярким покрытием.

Короче, подготовься и встреть День знаний в приличном, соответствующем виде.

«По просьбам трудящихся» уменьшили количество белорусского языка

Все разворачивалось постепенно. Сначала уменьшили количество часов белорусского языка, естественно, «по просьбам трудящихся»: мол, языки похожи, дети путаются и в итоге ни одного языка нормально не знают.

Надо признать, что часть родителей с энтузиазмом подхватила это абсурдное утверждение: мол, действительно, так детям будет легче.

Белорусский оказался на уровне чего-то необязательного — было видно, что государство делает крутой разворот в сторону России, все возвращается на российские рельсы, так зачем обременять себя ненужными знаниями?

Комсомол белорусского разлива

Потом, после долгих и мучительных родов, появился на свет наследник комсомола белорусского разлива — БРСМ. Была поставлена цель — загнать в государственную молодежную организацию всех учащихся, как когда-то было с комсомолом.

Членам обещали льготы, например бесплатный вход на дискотеку, говорили, что будет легче с получением высшего образования — у членов БРСМ якобы будет приоритет при поступлении. Ничего подобного, разумеется, не было.

Родителям говорили: «Вы же не хотите, чтобы ваша дочь или сын были белой вороной? Вон в классе почти все в БРСМ, только парочка детей змагаров — нет. Вы что, хотите уподобиться этим оппозиционерам, БНФовцам?!»

Родители опускали глаза и бормотали: «Ну, если уже все там, пусть и мой вступает».

В итоге обещания не сбылись, а членство свелось к ежемесячным поборам и возможности карьерного роста для особо активных членов организации.

Школьная форма и распределение

Появились школьная форма и требования к внешнему виду в колледжах и лицеях. Сначала наиболее демократически настроенные родители были против, но со временем смирились: «Мы же носили форму, и ничего страшного с нами не произошло».

Потом незаметно подкралось распределение. Снова звучали возмущенные голоса: «Мы что, возвращаемся в Советский Союз?! Пусть студент сам выбирает, куда ему идти работать!»

Но время шло, голоса стихали, и теперь никто уже и представить не может высшее или среднее специальное образование без этого крепостного распределения...

Дресс-код, как в армии

После нашумевшей публикации о внешнем виде учеников в социальных сетях поднялся шум — говорили о Северной Корее, об армии и тюрьме, возмущались...

В конце концов публикацию с сайта убрали. Но это не значит, что требования к внешнему виду изменились. И не только в отдельно взятой барановичской школе, которая опубликовала эту информацию, — в любом учебном заведении.

Отрасти длинные волосы, если ты мальчик, покрась их, проколи ухо — и ты вызовешь волну хейта со стороны учителей. То же самое начнется, если девочка сделает окрашивание волос, броский макияж, пирсинг...

Мальчику будут приписывать нетрадиционную ориентацию, девочке — «легкое поведение». Могут вызвать родителей и, в худшем случае, если родители встанут на сторону ребенка, обратиться к безжалостным социальным службам...

И чему тут удивляться? В стране — культ армии и силовых структур. А в этих профессиях есть определенный дресс-код. Все знают какой.

А ты как потенциальный защитник Отечества должен ему соответствовать. И ты как будущая мать-героиня, которая должна родить потенциальных защитников Отечества, — тоже.

Вопросы есть? Нет. Тогда вольно, разойтись, всем подготовиться к торжественной линейке!

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