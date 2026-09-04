Путин все сильнее напоминает религиозного фанатика 8 Аббас Галлямов

4.09.2026, 11:02

3,832

Аббас Галлямов

А фанатики никогда не удержат победы.

В деле работы с общественным мнением крайне важны правильные формулировки. Неудачи российской армии имеет смысл описывать не столько как проявление «слабости» Путина, сколько как доказательство его некомпетентности. «Слабость» — это понятие, слишком нагруженное эмоциями, и потому позволяющее играть коннотациями, перекрывая одни смыслы другими. Можно, например, продемонстрировать жестокость и компенсировать, таким образом, проявленную ранее слабость.

«Некомпетентность» в этом смысле — понятие гораздо более сухое, рациональное и потому функциональное. Жестокостью отсутствие компетентности не компенсируешь.

И вообще, раз он без малого четверть века, в ущерб всему остальному, занимался наращиванием военных возможностей страны и укреплением ее спецслужб, а затем, как только дошло до дела, выяснилось, что ни на что серьезное ни эти спецслужбы, ни эта армия не способны, то что это как не вопиющая политическая и управленческая некомпетентность?

Большинство россиян пока не готово признать правящий режим преступным, для них это too much. А вот с тезисом о его некомпетентности согласится подавляющее большинство.

Путин все сильнее напоминает религиозного фанатика; его борьба с Западом все больше выглядит как настоящий Крестовый поход. А фанатизм с точки зрения общественного восприятия — вещь противоположная компетентности. Компетентный человек мыслит трезво и отстраненно, фанатик же на подобное не способен. У последнего — даже если он не кричит, выпучив глаза подобно Гитлеру, — в голове все равно есть «пунктик», который мешает адекватному взгляду на вещи.

Как сказал Штирлицу в поезде мудрый нацистский генерал:

«Фанатики могут победить — на первых порах. Но они никогда не удержат победы. Потому что они устанут от самих себя».

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com