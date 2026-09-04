Путин все сильнее напоминает религиозного фанатика8
- Аббас Галлямов
- 4.09.2026, 11:02
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А фанатики никогда не удержат победы.
В деле работы с общественным мнением крайне важны правильные формулировки. Неудачи российской армии имеет смысл описывать не столько как проявление «слабости» Путина, сколько как доказательство его некомпетентности. «Слабость» — это понятие, слишком нагруженное эмоциями, и потому позволяющее играть коннотациями, перекрывая одни смыслы другими. Можно, например, продемонстрировать жестокость и компенсировать, таким образом, проявленную ранее слабость.
«Некомпетентность» в этом смысле — понятие гораздо более сухое, рациональное и потому функциональное. Жестокостью отсутствие компетентности не компенсируешь.
И вообще, раз он без малого четверть века, в ущерб всему остальному, занимался наращиванием военных возможностей страны и укреплением ее спецслужб, а затем, как только дошло до дела, выяснилось, что ни на что серьезное ни эти спецслужбы, ни эта армия не способны, то что это как не вопиющая политическая и управленческая некомпетентность?
Большинство россиян пока не готово признать правящий режим преступным, для них это too much. А вот с тезисом о его некомпетентности согласится подавляющее большинство.
Путин все сильнее напоминает религиозного фанатика; его борьба с Западом все больше выглядит как настоящий Крестовый поход. А фанатизм с точки зрения общественного восприятия — вещь противоположная компетентности. Компетентный человек мыслит трезво и отстраненно, фанатик же на подобное не способен. У последнего — даже если он не кричит, выпучив глаза подобно Гитлеру, — в голове все равно есть «пунктик», который мешает адекватному взгляду на вещи.
Как сказал Штирлицу в поезде мудрый нацистский генерал:
«Фанатики могут победить — на первых порах. Но они никогда не удержат победы. Потому что они устанут от самих себя».
Аббас Галлямов, «Телеграм»