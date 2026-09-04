В сети появилась занятная головоломка со спичками 5 4.09.2026, 11:14

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Проверьте свой интеллект и внимательность.

В сети существует немало различных математических головоломок, проверяющих интеллект и внимательность, и головоломки со спичками являются одной из таких разновидностей, пишет «Фокус».

В этих заданиях из спичек составляются уравнения, в которых содержится ошибка, и вам необходимо с помощью одного, максимум двух движений исправить ошибку.

Вам понадобится вся ваша логика и внимательность / Коллаж УНИАН

Такие задания развивают также пространственное воображение и логику, и будут интересны и детям, и взрослым.

На картинке ниже из спичек составлено уравнение 5 x 4 = 38. С первого взгляда ясно, что результат неверный. Вам нужно найти ошибку и исправить ее за 7 секунд. Для этого нужно переставить всего одну спичку.

Время крайне ограничено, так что не думайте слишком долго, а как можно быстрее перебирайте все возможные варианты. Даже если вы спец в решении уравнений – у вас есть лишь небольшое преимущество. Ведь чтобы решить это задание, вам необходимы не только и не столько математические навыки, но также логика, внимательность и хорошее пространственное воображение.

Проанализируйте уравнение и обратите особое внимание на те цифры, которые можно с помощью одной спички превратить в другие. Помните: ничего добавлять и убирать нельзя.

Смогли ли вы справиться с заданием? Это было довольно сложно, так что если вы достигли успеха – поздравляем. Если же вам не удалось найти правильный ответ, посмотрите на картинку ниже.

Для того, чтобы исправить уравнение, нужно всего лишь убрать спичку из цифры 8, превратив ее в 6, и переместить к цифре 5, превратив ее в 9. В итоге у вас получится 9 x 4 = 36.

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