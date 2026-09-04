Bloomberg: «Теневая война» Путина против Европы набирает обороты 1 4.09.2026, 10:48

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Вооруженный конфликт больше не ограничивается восточными окраинами континента.

В наше время изнурительные войны стали мировой нормой. В частности, многолетний жестокий конфликт ослабляет Украину, а также уже несколько месяцев напряженное противостояние всколыхнуло Персидский залив. В то же время сейчас Россия начинает другой вид борьбы - «теневую войну», которая заключается в насильственном, почти скрытом давлении на Европу. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Гал Брендс.

«Континент, который когда-то был образцом мира после окончания холодной войны, сталкивается с опасной борьбой, в то время как неоднозначные сигналы из Вашингтона затрудняют сдерживание Москвы», - подчеркивает автор материала.

По словам Брендса, Россия уже более 10 лет ведет «теневую войну» против Европы. В частности, в 2014 году агенты разведки Кремля устроили мощные взрывы на складах оружия в Чехии. Такая кампания усилилась после того, как вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину превратилось в затяжную войну, а США и Европа усугубили трудности Москвы, помогая Киеву наносить российским оккупантам большие потери.

«До 2024 года Россия была вовлечена в целый ряд преступных действий в Европе - кибератаки на железные дороги; предполагаемых актов саботажа против кабелей связи и ветровых электростанций; поджогов складов и торговых центров; покушений на руководителей оборонной промышленности и других. Целью всегда было запугать и наказать европейские страны, оказывающие Киеву военную и экономическую помощь», - объяснил обозреватель.

Таким образом, по мнению Брендса, по мере того как Москва все больше оказывается в обороне против Украины, она переходит в наступление против Европы.

«Некоторые европейские чиновники опасаются еще более драматической эскалации - возможно, ограниченного захвата Россией территорий в странах Балтии, цель которого - втянуть Организацию Североатлантического договора во внутренний спор о том, как реагировать. Опасения по поводу такого сценария резко усилились, когда в конце прошлого месяца в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Ретклифф; этот визит напомнил о поездке его предшественника, Уильяма Бернса, который в 2021 году совершил аналогичную поездку, тщетно пытаясь помешать Путину вторгнуться в Украину», - напомнил автор публикации.

Однако Брендс считает, что для РФ было бы очень рискованно начинать вторую войну, пока её армия всё ещё находится в Украине. Поэтому наиболее вероятно, что Россия будет продолжать оказывать давление, не переходя границы войны, проводя скрытые операции, которые могут привести к гибели мирных жителей и спровоцировать более масштабный кризис.

«Путин рассматривает войну в Украине как часть более широкой, почти экзистенциальной борьбы против Запада. Российские аналитики говорят о «Новой тридцатилетней войне», в которой Москва противостоит своим врагам», - отметил эксперт.

Скорее всего, Путин считает, что если западные страны помогают Украине убивать российских захватчиков и переносить войну на российскую территорию, то нападения на эти страны оправданы. Также Россия может видеть в этом привлекательную возможность внести раскол в НАТО, усиливая напряженность в то время, когда Трамп и лидеры Европы часто находятся в противоречии.

«Солидарность на рабочем уровне омрачается серией кризисов на политическом уровне: по вопросам торговли, Гренландии, Ирана и другим вопросам. Растущий дефицит боеприпасов в США, вызванный войной в Иране, может подтолкнуть Путина к мысли, что Вашингтон уклонится от обострения европейского кризиса», - предупредил обозреватель.

Поэтому, как подытожил Брендс, трансатлантическая сплоченность чрезвычайно важна в условиях нарастающих угроз. Вооруженный конфликт больше не ограничивается восточными окраинами континента. Таким образом, по мнению эксперта, война, пусть и неоднозначного характера, дошла и до самой Европы.

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