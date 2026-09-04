Российский бизнес начал массово «сбегать» в Китай 4.09.2026, 11:09

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Китайские партнеры активно способствуют этому процессу.

Российские компании с Дальнего Востока начали рассматривать перенос бизнеса в Китай из-за высоких налогов и стоимости кредитов.

Китайские партнеры предлагают предпринимателям кредиты примерно под 3%, более низкие налоги и гранты на капитальные расходы, узнал Dialog.UA.

Об этом сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, китайские партнеры уже активно предлагают дальневосточным компаниям регистрироваться в промышленных и технологических парках КНР.

«Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках – через реку, грубо говоря», – сказал Калинин на полях Восточного экономического форума.

Интерес российского бизнеса к переезду в Китай подтвердили и в компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, бывший Deloitte в РФ). Сейчас в КНР работают около 3800 организаций с российским участием.

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