Белорусские врачи впервые выполнили уникальную операцию на сердце 1 4.09.2026, 10:45

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иллюстративное фото

Митральный клапан восстановили через мини-доступ.

Белорусские кардиохирурги впервые восстановили митральный клапан сердца с помощью эндоскопической методики через мини-доступ. Об уникальной для страны операции рассказали в РНПЦ «Кардиология».

Вмешательство провели в среду, 2 сентября. Пациентке диагностировали высокую степень митральной регургитации. При таком нарушении кровь частично течет через клапан в обратном направлении.

Операцию белорусские врачи выполнили под руководством профессора Нермира Гранова из Клинического центра Университета Сараево.

Она проводилась в условиях искусственного кровообращения. С помощью эндоскопа медикам удалось восстановить створки митрального клапана и подклапанные структуры. Результат вмешательства в центре оценили как отличный.

В тот же день помощь оказали еще одной пациентке. Ей провели эндоскопическую замену аортального клапана. Для этого использовали межреберный доступ, который позволил обойтись без повреждения грудины.

Такой подход позволил уменьшить болевой синдром и ускорить восстановление. Операция также прошла успешно, установленный протез работает хорошо.

Обе операции стали продолжением международного мастер-класса по малоинвазивной кардиохирургии митрального и аортального клапанов, который прошел на базе центра.

В центре считают, что применение таких методов даст новые возможности для лечения людей с клапанными пороками сердца и позволит сделать медицинскую помощь более щадящей.

«Международное сотрудничество и обмен опытом с ведущими мировыми специалистами, такими как профессор Гранов, – это ключевой элемент нашей стратегии по внедрению инноваций и повышению качества медицинской помощи. Мы рады, что смогли провести эту историческую операцию на базе нашего Центра», – отметили в РНПЦ «Кардиология».

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