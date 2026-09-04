Правительство Мелони побило рекорд пребывания при власти в послевоенной Италии 1 4.09.2026, 11:25

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Джорджи Мелони

Действующий кабинет обогнал второе правительство Сильвио Берлускони.

В пятницу правительство Джорджи Мелони отмечает 1413 дней непрерывного пребывания при власти, став самым долгоправящим правительством в истории Итальянской Республики после Бенито Муссолини, итальянского фашистского диктатора.

Об этом сообщает Euractiv.

Действующий кабинет таким образом обогнал второе правительство Сильвио Берлускони, которое правило 1412 дней.

Партия Мелони «Братья Италии» превращает это событие в празднование победы.

Тысячи сторонников ожидаются в Бари, на юге Италии, где Мелони выступит на митинге со сцены с видом на Адриатическое море под лозунгом: «Самое стабильное правительство – более сильная Италия».

За торжествами и похвалами скрывается правда: Мелони уже не тот политический феномен, который ворвался во власть в октябре 2022 года.

Главный вопрос – учитывая, что в следующем году должны состояться всеобщие выборы – заключается в том, как долго продлится доминирование Мелони и правых сил в итальянской политике. Ей еще далеко до того, чтобы сравниться с Берлускони, который пробыл у власти в общей сложности 3340 дней за все свои сроки.

«Братья Италии» остаются, бесспорно, крупнейшей отдельной партией, набирая около 26%, но общее преимущество правоцентристской коалиции Мелони по результатам нескольких опросов этого лета сократилось по сравнению с консолидирующимся блоком левоцентристов.

Левоцентристам, которые сейчас пытаются объединиться вокруг «кампо ларго» (campo largo) – включающего левоцентристские и более левые силы, – по-прежнему не хватает четкого лидера.

Следующие выборы должны состояться в сентябре 2027 года, но уже нарастают спекуляции относительно досрочного голосования весной.

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