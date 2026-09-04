Армейский эксперимент Лукашенко обернулся неудобным выводом 5 4.09.2026, 11:32

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Александр Вольфович

Вольфович неожиданно заговорил об ответственности руководителей.

Глава Совбеза Александр Вольфович поделился выводами о «перевоспитании» проштрафившихся сельчан, пишет «Салідарнасць».

«В нашей стране нет абсолютно равнодушных людей. С ними просто нужно работать. Людей поставили в армейские рамки, у них четкий, жесткий распорядок», — заявил Александр Вольфович, посещая 30-ю отдельную железнодорожную бригаду в Слуцке.

Здесь на сборах оказалась одна из двух групп работников сельского хозяйства, сформированных из 500 человек, собранных по всей стране.

Вторая команда собрана на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске: это те, кто подлежит призыву и приписаны к военным комиссариатам.

С ними уже проведены мероприятия по слаживанию, восстановлению навыков военно-учетной специальности. По словам Вольфовича, сейчас они вместе с представителями ССО «выполняют задачи по прикрытию южных рубежей»: выполняют мероприятия по фортификационному оборудованию местности, учебно-боевые задачи по патрулированию особо опасных направлений украинско-белорусской границы.

Глава Совбеза поделился увиденным в железнодорожной бригаде:

Было интересно пообщаться с этой категорией граждан и заслушать командиров. По отзывам командиров, они добросовестно выполняют задачи, стараются быть образцовыми военнослужащими. Вот, что значит армейский быт, уклад, четкая постановка задач, спрос. Людей поставили в армейские рамки, у них четкий, жесткий распорядок.

При этом чиновник любопытно сместил акцент, переведя фокус с рядовых работников, оказавшихся по капризу Лукашенко в армии, на их начальство: «Где руководитель четко ставит задачи, определенные рубежи на день, на неделю — там есть результат. Там и уборка идет слаженно, вовремя, там и дело спорится. Точно так же и здесь».

Эти слова красноречиво перекликаются с признанием правителя, прозвучавшим на прошлой неделе:

Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин со своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить.

Может ли опыт аграрного сектора быть перенесен на другие отрасли? Вольфович, похоже, прозрачно намекнул на то, что все возможно: «Сегодня жизнь заставляет каждого гражданина Республики Беларусь выполнять свои задачи качественно, точно и в срок. Это касается всех: военных, учителей, врачей, ну и тем более руководителей сельхозпредприятий».

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