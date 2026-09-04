Российский дрон ударил по аэропорту Киева 4 4.09.2026, 12:16

5,666

Фото: 34travel.me

По предварительным данным, в «Жулянах» поражен самолет.

В пятницу, 4 сентября, армия страны-агрессора России, вероятно, нанесла удар по самолету в аэропорту Жуляны, пишет Kyiv Post.

Там отметили, что после взрыва над Киевом заметили столб дыма.

По предварительной информации, российский беспилотник мог поразить самолет в аэропорту Жуляны, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Тем временем мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории нежилой застройки. Экстренные службы уже направляются на место происшествия, добавил он.

3 сентября сообщалось, что в Голосеевском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, повредив несколько этажей и вызвав пожар. Из дома эвакуировали 25 человек. Кроме того, в Киеве обломки БПЛА упали в трех районах, среди шести пострадавших — 12-летняя девочка.

Продолжаются девятые сутки непрерывных российских атак на столицу с применением реактивных шахедов. 3 сентября в Киеве семь раз объявлялась воздушная тревога. В Киевской области сообщается о новых повреждениях складов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com