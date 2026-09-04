Российский дрон ударил по аэропорту Киева

Российский дрон ударил по аэропорту Киева4
- 4.09.2026, 12:16
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По предварительным данным, в «Жулянах» поражен самолет.
В пятницу, 4 сентября, армия страны-агрессора России, вероятно, нанесла удар по самолету в аэропорту Жуляны, пишет Kyiv Post.
Там отметили, что после взрыва над Киевом заметили столб дыма.
По предварительной информации, российский беспилотник мог поразить самолет в аэропорту Жуляны, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Тем временем мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории нежилой застройки. Экстренные службы уже направляются на место происшествия, добавил он.
3 сентября сообщалось, что в Голосеевском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, повредив несколько этажей и вызвав пожар. Из дома эвакуировали 25 человек. Кроме того, в Киеве обломки БПЛА упали в трех районах, среди шести пострадавших — 12-летняя девочка.
Продолжаются девятые сутки непрерывных российских атак на столицу с применением реактивных шахедов. 3 сентября в Киеве семь раз объявлялась воздушная тревога. В Киевской области сообщается о новых повреждениях складов.