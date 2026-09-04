Bloomberg: ЕС готовит болезненный удар по дипломатам и гражданам России 4.09.2026, 12:27

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Рассматриваются несколько вариантов.

Евросоюз рассматривает новые ограничения для россиян после того, как Берлин обвинил Москву в атаке на аэропорт Лейпциг / Галле.

Среди вероятных мер – ужесточение визовой политики и ограничения для российских дипломатов.

По данным Bloomberg, в ближайшие недели послы стран ЕС более конкретно обсудят возможные меры против РФ.

В частности, страны ЕС рассматривают несколько вариантов:

ограничить выдачу туристических виз гражданам России;

сократить свободу передвижения российских дипломатов по территории ЕС;

ввести новые санкции против судов так называемого «теневого флота», перевозящих российскую нефть.

Поводом для новых санкций стали официальные обвинения Германии в адрес России. Берлин заявил, что Москва могла стоять за атакой с использованием беспилотников на аэропорт Лейпциг / Галле.

Источники агентства отмечают, что европейские политики рассматривают действия страны-агрессора как «безрассудную гибридную войну против стран Европы».

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