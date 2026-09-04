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В Беларуси расширили список профессий для воинского учета женщин

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  • 4.09.2026, 12:32
  • 3,678
В Беларуси расширили список профессий для воинского учета женщин

Под армейский учет попадает все больше специальностей.

В Беларуси обновили перечень специальностей, по которым женщины подлежат первоначальному приему на воинский учет. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Министерстве обороны объяснили, кого коснутся изменения и что делать тем, чья специальность появилась в списке только в 2026 году.

Как пояснила официальный представитель Министерства обороны Беларуси подполковник Наталья Гаврусик, сам перечень существует уже много лет. «Обновился он лишь потому, что в медицине появились новые специальности, а некоторые начали называться иначе», - рассказала она.

Как и прежде, государство учитывает как военнообязанных женщин, достигших 19 лет и получивших специальность, которая входит в перечень.

При этом Минобороны отдельно разъяснило ситуацию для тех, чья специальность попала в список только после нынешнего обновления. «Если на момент 1 января 2026 года вы уже дипломированный специалист и вам 20 и более лет, на учет становиться не нужно», - подчеркнула Гаврусик.

Остальным девушкам, которые получат специальность из обновленного перечня, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. С собой нужно взять паспорт, копию диплома и фотографию, а на месте написать заявление.

В перечень вошли специальности среднего специального образования «Ветеринарная медицина», «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Медико-диагностическое дело» и «Фармация».

Для общего высшего образования указано «Сестринское дело». Среди специальностей специального высшего образования - «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Медико-диагностическое дело» и «Фармация».

Также в перечне есть специальности переподготовки на базе среднего специального образования: «Амбулаторно-поликлиническая помощь», «Анестезиология», «Рентгенология», «Хирургия» и «Медицинское обеспечение воинской деятельности».

Обновленный перечень определяет специальности, необходимые для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, по которым женщины с 19-летнего возраста подлежат первоначальному приему на воинский учет.

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