Крупнейший банк Беларуси вводит ограничения по карточкам 3 4.09.2026, 16:02

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Белорусам стоит проверить свое мобильное приложение уже сейчас.

Клиенты Беларусбанка начали получать уведомления о введении ограничений по карточкам. Как это будет работать на практике, объяснили в официальном Telegram-канале банка.

Новшество касается тех, кто пользуется приложением M-Belarusbank и имеет доступ не к своим картам.

«Действительно, пользователи приложения имели такую возможность. Это было удобно, чтобы помогать родственникам распоряжаться счетом или вести совместный бюджет. Но для предупреждения мошеннических операций такой опции скоро больше не будет», – объяснили в Беларусбанке.

До 1 октября не свои карты нужно удалить. Если этого не сделать, то перестанут работать все добавленные карты (в том числе и ваша).

Для этого надо зайти в приложение и выполнить следующий алгоритм: «Карты» → «Выбрать карту» → «Настройки» → «Удалить карту».

Как помогать родственникам дальше

Чтобы не потерять возможность дальше помогать родственникам, нужно оформить дополнительную карту к счету другого лица и зарегистрировать ее в приложении.

«Такая карта оформляется в любом отделении банка. Оформляет тот, чей счет. Родственные связи не важны», – подчеркнули в Беларусбанке.

Когда карта будет готова, то ее можно добавить в приложение. И можно будет дальше пользоваться общим счетом или помогать родственнику совершать финансовые операции.

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