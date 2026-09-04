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Первая иностранная авиакомпания перестала летать в Россию

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  • 4.09.2026, 11:57
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Первая иностранная авиакомпания перестала летать в Россию

Air Tanzania прекратила полеты в Москву из-за рисков безопасности.

Air Tanzania приостановила полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой, сославшись на оценку рисков и безопасность пассажиров. Это первая иностранная авиакомпания, которая отказалась от рейсов в Россию после предупреждения Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства.

Рейсы TC422 и TC423 приостановлены с 4 сентября на неопределенный срок, сообщила Air Tanzania. Компания объяснила, что приняла решение после плановой оценки рисков на маршруте.

«Air Tanzania постоянно проводит такие оценки по всей своей маршрутной сети, и если результат свидетельствует в пользу паузы, мы ее делаем. Соображения безопасности всегда имеют преимущество над коммерческими», — говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам предложили полностью вернуть деньги или бесплатно перенести полет на другую дату или выбрать другой маршрут.

Когда рейсы возобновятся, неизвестно.

Прямые полеты между Танзанией и Россией запустили только в июле 2026 года — после перерыва, который начался во время пандемии коронавируса. Самолеты Boeing 787 Dreamliner должны были три раза в неделю летать по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар.

Росавиация называла приход Air Tanzania «очень хорошим шагом в развитии авиационной доступности всего Африканского континента». В перспективе российские чиновники рассматривали возможность продлить маршрут до Сейшельских островов.

Танзания популярна среди россиян благодаря сафари-паркам и курортам Занзибара. Air Tanzania была единственным перевозчиком, выполнявшим прямые рейсы между странами, пишет «База».

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