Кремль за слова не отвечает 1 Аарон Леа, Борух Таскин

4.09.2026, 12:43

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Москва сняла табу с собственных противников.

Words don't come easy, пел тунисский еврей F. R. David в популярном шлягере 1980-х. В дипломатии это было всегда так: слово стоило дорого и оставляло возможность интерпретации. Сегодняшняя риторика Кремля иная, но ядерная сверхдержава и не рассчитывает, что надо будет за слова или за дела отвечать.

В начале 2025 года Владимир Соловьев заявил в эфире: хороших украинцев не бывает.

Тогда это звучало как срежиссированная истерика. 27 августа 2026 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил превращать украинские города в выжженную землю, а жителям дать сутки на бегство, чтобы деморализовать оставшихся до состояния, в котором они выйдут встречать российские войска «с поднятыми лапками». Он усомнился, что среди 20 с лишним миллионов гражданских есть невиновные, и тут же объяснил, зачем все это: Украина просто «территория для экспорта энергоресурсов по короткому маршруту».

Логика очень знакомая.

Украина по плану «Ост» и гитлеровскому «плану голода» была лишь житницей для вывоза ресурсов, судьбы населения в планах не было. Геббельс в 1943-м обосновывал тотальную войну именно стиранием грани между солдатом и мирным жителем. Толстой повторил это почти дословно. К тому же ему, наверное, неведомо, что удары по гражданским квалифицируются международным правом как военное преступление, и признание настоящей цели убирает единственную линию защиты, которая у Москвы еще была.

Теперь нет невиновных и в РФ. Все там согласны с Толстым.

Путин, выступая перед учителями в Московском педагогическом университете, объяснил, что детям нужно рассказывать о «пищевой цепочке»: стая косаток разрывает на кусочки белого медведя. В этом есть трагикомедия: режим открыто формулирует единственную долгосрочную институциональную задачу — воспитать поколение без моральных тормозов, для которого жестокость станет нормой социализации, а не отклонением. В отличие от османских янычар, которых веками отбирали из детей христианских покоренных народов, кремлевский султан выращивает убийц из детей собственных.

В природе косатки на белых медведей не нападают, но точность тут и не нужна: просто кремлевская методичка, сильный пожирает слабого. И так было всегда. Когда политический режим окончательно сбрасывает маску псевдоюридической риторики и сводит государственный мотив к примитивной «пищевой цепочке», язык дипломатии не нужен. Это не просто цинизм, а антропологическая катастрофа по Мамардашвили: отказ от человеческой речи и возврат к закону джунглей, где аргументы — когти и клыки.

Дело не в лицемерии Кремля: тамошним насильником плевать на мораль. Дело в том, что Москва сняла табу с собственных противников. Если единственный регулятор миропорядка — «пищевая цепочка» (да еще ее можно и выдумать), то и у западных, и у украинских политиков, которых годами сдерживала логика «мы не можем отвечать так же», больше нет причин себя сдерживать. Когда противник официально называет себя хищником, который питается слабыми и превращает в жертву всех, кого захочется съесть, любое стремление к деэскалации воспринимается уже не дипломатией, а добровольным вхождение в пищевую цепочку в качестве жертвы.

Тогда ответственный западный политик, все еще призывающий к сдержанности, рискует выглядеть в глазах собственного избирателя глупцом или предателем.

Удары по российской инфраструктуре, санкции, ордера Международного уголовного суда — в путинской оптике теперь не русофобия, а просто право более крупного хищника разорвать свою жертву. Ничего личного, так все устроено!

Зависимость РФ от Пекина сюда встраивается ровно так же: мелкий хищник в свите крупного в любой сложный момент – законная добыча, просто временно находится под защитой. (Вспоминаются также «живые консервы» при побегах из ГУЛага.) Когда захочется кушать — Европа и США не защитят. И никто их не просил, и не за что.

Есть и внутривидовой отбор: Путин вспомнил, что Джек Лондон писал про стариков, которых аборигены на севере оставляют волкам. Эта инструкция не для внешнего врага, а для собственного окружения. Слабость — приговор, значит, ослабевшего вожака рано или поздно скармливают беспощадной стае.

Путин назвал предупреждение Зеленского об опасности российского неба «государственным терроризмом» (турецкая Pegasus в ту же ночь развернула самолет над Антальей и отменила больше десятка рейсов в Москву) — тем самым термином, которым западная разведка, включая главу эстонской службы, все чаще называет действия самой Москвы в Европе. С террористами, по Путину, переговоров не ведут. Значит ли это, что переговоров не ведут и с ним самим? Слово не воробей: вылетит — не поймаешь.

Но слова, которые даются слишком легко, редко остаются без ответа. И кто ответит — Европа или Китай? Кто первым развернет путинскую риторику против него самого?

Кремль деланно не разумеет подлинного значения своих слов – а потому не будет готов отвечать за базар. У него все просто: для несогласных внутри — Росгвардия с крупнокалиберными пулеметами, для сомневающихся вовне — ядерные ракеты и «мертвая рука». Ни слов, ни дипломатии — только оружие.

Теперь володинская лесть «Нет Путина — нет России» выглядит как приговор системе, которая скорее переживет крах государства, чем будет сомневаться в вожаке.

Кто первым проверит, какая половина этой формулы лишняя?

Аарон Леа, Борух Таскин, The Moscow Times

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