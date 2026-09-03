Кремль боится говорить на эту тему 3.09.2026, 16:00

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Россияне могут отреагировать крайне негативно.

Путин резко отреагировал на сообщения о возможной новой мобилизации в России. На фоне растущих потерь российской армии Кремль продолжает уверять, что в ближайшее время массового призыва не будет, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Вечером 1 сентября Путин назвал разговоры о подготовке мобилизации «полной чушью» и «информационной атакой на Россию». Ранее украинская разведка сообщала, что Москва может планировать привлечение около 600 тысяч человек в 2026–2027 годах.

Причина слухов вполне реальна — российская система набора добровольцев испытывает все большие трудности. «Россия ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем успевает набрать», — заявляют западные военные.

Американский «Институт изучения войны» (ISW) также отмечает, что российская армия второй месяц подряд несет высокие потери. В августе российские войска потеряли около 42 тысяч человек, тогда как территориальные приобретения остаются весьма скромными. «Россия продолжает платить все более высокую цену за успехи на поле боя», — говорится в оценке ISW.

При этом Путин, похоже, предпочитает изображать уверенного в себе победителя. Новая мобилизация грозит Кремлю серьезными политическими и экономическими последствиями, она способна вызвать недовольство внутри страны и усилить давление на экономику.

Пока Путин демонстративно отмахивается от проблемы. Но если нынешние темпы потерь сохранятся, Кремлю будет все сложнее решать вопрос с пополнением армии.

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